Riaperta linea ferroviaria, ma capoluogo è ancora tagliato fuori

Dopo anni di stop c’è stata la parziale riattivazione della linea ferroviaria in Molise, il passaggio del primo treno è stato festeggiato con la banda e i fuochi d’artificio. E’ accaduto a Carpinone, piccolo centro a poca distanza da Isernia (da qui parte anche la storica linea Carpinone-Sulmona).

La riapertura della linea che consente di collegare la regione a Roma e Napoli è stata anche celebrata in pompa magna con una cerimonia alla presenza di tutte le autorità località nella stazione di Bojano, luogo che, dalla metà di questo mese, è diventato il nuovo ‘hub’ regionale dei treni.

Sì, perché i lavori di elettrificazione della rete, per ora, sono completati solo fino a Bojano, centro che dista 24 chilometri da Campobasso. Ed è qui che cominciano i problemi veri: il cantiere su quest’ultimo tratto sembra essere un cantiere eterno e così Campobasso è destinata a restare ancora per alcuni anni l’unico capoluogo di regione in Italia senza treni e con la stazione chiusa, stazione che oggi è di fatto un luogo fantasma rispetto al passato, quando era uno dei luoghi più vivi e frequentati della città.

Tutto per una serie di imprevisti durante i lavori di elettrificazione che hanno visto moltiplicare i costi e allungare i tempi di riapertura: secondo gli ultimi annunci non dovrebbero terminare prima della fine del 2028.

Così Campobasso si avvia a battere un record in negativo: quasi un decennio senza treni, considerato che la stazione cittadina è chiusa dal 2020. Chi dal capoluogo molisano deve andare a Roma o Napoli deve prendere prima un bus sostitutivo o utilizzare la macchina fino a Bojano per poi salire sul treno. La vicenda è ora finita anche in Parlamento perché il deputato del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo ha presentato un’interrogazione alla Camera. L’atto parlamentare evidenzia divergenze tra le affermazioni rese da Rfi in audizione regionale, quando si parlò di due gallerie crollate e della necessità di utilizzare una Tbm, una particolare macchina per lo scavo in gallerie, e quanto invece riportato nella risposta ministeriale del febbraio 2025, che riconduceva tutto a un’unica galleria e negava il ricorso al macchinario Tbm, attribuendo il problema a un evento imprevisto.

“Un passaggio centrale dell’interrogazione – evidenzia il consigliere regionale 5 Stelle Roberto Gravina – riguarda la possibilità di anticipare la data di riapertura della stazione di Campobasso. Il ministero deve dire chiaramente se esistono gli strumenti e le risorse per riaprire prima del 2028”.