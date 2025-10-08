Natura e scoperta si intrecciano alla Giornata Fattorie Didattiche Aperte

Domenica 12 ottobre torna la Giornata delle Fattorie Didattiche Aperte del Veneto, un evento diffuso su tutto il territorio regionale dedicato a famiglie, scuole e cittadini. Un’occasione unica per bambini e ragazzi, che potranno cimentarsi in laboratori manuali, scoprire il ciclo delle coltivazioni, conoscere da vicino cavalli, bovini, ovini, alpaca, api e tanti altri animali delle nostre campagne.

“Le Fattorie Didattiche del Veneto sono un patrimonio educativo e culturale – sottolinea l’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner – In un’epoca in cui i bambini rischiano di crescere sempre più lontani dalla natura, questi luoghi offrono la possibilità di vivere esperienze autentiche: toccare la terra, osservare gli animali, capire come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole. Sono occasioni preziose per imparare con la mente ma soprattutto con le mani e con il cuore”.

In questa 22^ edizione sono ben 174 le Fattorie didattiche venete (sono 485 le realtà iscritte nell’Elenco regionale) che apriranno le loro porte alle famiglie. L’appuntamento è organizzato dalla Regione in collaborazione con le Organizzazioni agricole.

Durante la giornata saranno disponibili visite guidate gratuite e laboratori, rivolti sia ai bambini che agli adulti. La prenotazione è obbligatoria sia per le visite guidate che per i laboratori, contattando direttamente le Fattorie didattiche partecipanti. Per scoprire le strutture aderenti (e iscriversi), gli orari di apertura e la proposta didattica: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/giornata-aperta.

“Non si tratta di una semplice visita – conclude Caner – ma di un’esperienza educativa completa, che stimola curiosità, creatività e senso di responsabilità. Le Fattorie Didattiche sono un’aula a cielo aperto, dove l’apprendimento è un’avventura e il divertimento si intreccia alla scoperta”.