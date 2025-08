Nautica, al ministero avviato tavolo per piano strategico

Incontro sul turismo nautico presso la sede del ministero di Villa Ada, dove Daniela Santanchè ha dialogato con le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

“Tema dell’incontro – si spiega – le strategie future per la valorizzazione della portualità turistica, del turismo nautico, porti turistici e delle marine italiane. È emersa l’importanza di inserire in una strategia unitaria condivisa le attività di valorizzazione del turismo nautico e della portualità turistica. Durante il confronto, sono state avanzate idee e proposte innovative per potenziare l’attrattività delle nostre destinazioni, migliorare l’infrastruttura portuale e promuovere un turismo sostenibile e responsabile”.

“Il dialogo costruttivo con le associazioni di settore – prosegue la nota – ha messo in luce l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide attuali e costruire un futuro prospero per il nostro turismo marittimo. È stato avviato un tavolo importante per la Nazione, con una posizione di ascolto finalizzata ad affrontare le soluzioni all’interno di un piano di sviluppo strategico, riconoscendo il valore del turismo nautico in Italia”.

Al termine dell’incontro, Santanchè ha ringraziato “tutte le associazioni di settore per la partecipazione e per le preziose idee condivise. Insieme, possiamo lavorare per rendere il nostro settore sempre più competitivo e sostenibile. L’avvio di questo tavolo è frutto di una visione condivisa che contribuirà a costruire un futuro luminoso per il turismo nautico in Italia. È la prima volta – ha concluso – che un Ministero e il Governo pongono attenzione a questo settore, che è stato troppo a lungo demonizzato, nonostante il suo indotto economico e occupazionale significativo ed il contributo che dà per un turismo sempre più di qualità oltre ad essere anche un ponte nel Mediterraneo.”