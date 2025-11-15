Il video emozionale dell’aeroporto di Palermo tra sogni e aeroplani di carta

Un video emozionale per raccontare l’aeroporto di Palermo come porta d’accesso alla scoperta di tutta la Sicilia con un protagonista speciale: Francesco, un bimbo di 7 anni, che ha giocato a fare l’attore riuscendo a emozionare il pubblico. Il video, prodotto da Sisilab per conto di Gesap, è stato presentato in anteprima nel corso dell’evento organizzato dai vertici dello scalo Falcone Borsellino al Marina Convention Centre.

I lavori sono stati aperti dal sindaco Roberto Lagalla: “L’attenzione internazionale verso Palermo è in costante crescita, come confermano i dati sui visitatori stranieri: nei primi tre trimestri del 2025 si registra un incremento di oltre 94 mila presenze rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che premia il lungo lavoro portato avanti da questa amministrazione, attraverso la promozione turistica e gli investimenti culturali che ci collocano al quinto posto in Italia. Palermo, già favorita dalla sua posizione centrale nel Mediterraneo, diventa così una meta turistica sempre più competitiva anche grazie alla collaborazione con Gesap, che ha ampliato il numero dei voli e introdotto nuove destinazioni anche verso mete straniere. Permane, tuttavia, un problema significativo: l’assenza di alternative di trasporto realmente sostenibili ci espone al caro tariffe sulle principali rotte nazionali, un ostacolo che limita la possibilità, per tutti, di usufruire democraticamente del mezzo aereo. Per questo è fondamentale continuare a sostenere la battaglia per tariffe più eque e portare con determinazione questa istanza all’attenzione delle compagnie che operano in Sicilia”.