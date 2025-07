MSC Crociere estende promozione ‘Happy Drink’ per la Winter 2025/26

MSC Crociere annuncia l’estensione della promozione ‘Happy Drink’ pensata per rendere ancora più speciale la stagione invernale 2025/26. Si tratta dell’offerta che consente di acquistare il pacchetto Bevande Easy al prezzo di 100 euro a persona ed è ora valida per prenotazioni effettuate entro lunedì 8 settembre 2025, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere un’esperienza a bordo ancora più all’insegna del relax e del comfort.

La promozione si applica a itinerari che spaziano tra alcune delle destinazioni più amate al mondo, dal fascino del Mediterraneo ai paesaggi innevati del Nord Europa, passando per le spiagge dei Caraibi, delle Antille e delle Isole Canarie e Madeira. È inoltre disponibile l’opzione “Happy Drink con volo”, per partire in tutta comodità dai principali aeroporti italiani usufruendo quindi del comfort di una crociera con volo e trasferimenti inclusi. A rendere l’offerta ancora più vantaggiosa, per chi sceglie l’esclusività delle suite MSC Yacht Club, è previsto un credito da utilizzare a bordo di circa 200 euro, pensato per regalarsi momenti di benessere o esperienze personalizzate durante la navigazione.

“Offrire un’esperienza senza pensieri per i nostri ospiti è uno dei nostri obiettivi principali – ha dichiarato Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere – e questa promozione è pensata proprio per arricchire la vacanza con un tocco in più, ossia la libertà di gustare una vasta selezione di drink, in ogni momento della giornata, in pieno relax. La stagione invernale 2025/26 si presenta particolarmente ricca e variegata, con itinerari che abbracciano il Mediterraneo, i paesaggi innevati del Nord Europa, le acque cristalline dei Caraibi e il clima primaverile delle Canarie. Grazie a questa promozione, i nostri ospiti potranno vivere questi affascinanti scenari con un valore aggiunto, mentre le agenzie di viaggio avranno a disposizione uno strumento in più da offrire ai crocieristi”.

Durante la prossima stagione invernale, ben 5 navi saranno protagoniste del Mediterraneo. Le crociere, che spazieranno dalle 5 alle 7 notti, partiranno da alcuni dei principali porti europei, tra cui Genova, Civitavecchia, Livorno, Palermo, Bari, Ancona, Barcellona, Marsiglia e Istanbul, per toccare alcune delle destinazioni più suggestive del bacino mediterraneo, tra Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta e Turchia.

Nei Caraibi e nelle Antille, saranno presenti 6 navi che solcheranno le acque tropicali con itinerari fino a 7 notti in partenza da Miami, Port Canaveral, Galveston e New York. Le rotte includeranno mete come Porto Rico, Repubblica Dominicana, Messico, Honduras, Giamaica e Aruba, e prevedono tutte una tappa all’ Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas.

Nel Nord Europa, invece, MSC Poesia offrirà crociere fino a 10 notti in partenza da Amburgo, Rotterdam, Parigi e Southampton alla scoperta di Norvegia, Danimarca, Svezia e dei suggestivi fiordi nordici. Infine, nelle Isole Canarie sarà protagonista MSC Musica, con una serie di crociere dalle 5 alle 14 notti. Le partenze avverranno da diversi porti dell’arcipelago, toccando alcune delle destinazioni più affascinanti dell’area, come La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife e l’isola portoghese di Madeira.