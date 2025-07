I tour di African Explorer sposano la filosofia ‘Y.O.L.O’

African Explorer intercetta la filosofia “You Only Live Once” con itinerari esclusivi pensati per chi non vuole più rimandare il viaggio della vita. Dagli overland più avventurosi ai soggiorni 5 stelle, dall’Africa must-see a quella da intenditori,

#YOLO, quattro lettere, un hashtag e un mantra che è passato dai feed di Instagram alle scelte concrete di milioni di persone. ‘You Only Live Once’ non è più solo un motto: oggi è una forza economica che orienta il mercato globale.

Una ricerca di Harris Poll ha rivelato che oltre il 75% dei Millennials sceglierebbe di spendere soldi per un’esperienza o un evento piuttosto che acquistare un bene desiderabile, mentre uno recente studio di Mastercard afferma che il 43% degli italiani appartenenti alla GenZ vivrà, entro fine 2025, almeno due esperienze da sogno.

“Il vero lusso non è l’hotel 5 stelle, ma la libertà di dire sì a un’esperienza che ti cambia la vita – afferma Alessandro Simonetti, CEO di African Explorer – non si tratta di improvvisare, ma di scegliere con cura un’avventura che resta per sempre”.

Per chi non vuole più rinviare, African Explorer mette sul piatto una collezione di viaggi che sono tutto fuorché ordinari. Si passa dai safari esclusivi in Kenya e Tanzania, per chi cerca l’alba nella savana e tramonti sotto un cielo che sembra infinito, al Botswana in chiave romantica, dove il lusso è sinonimo di silenzio e natura incontaminata.

Per gli spiriti indipendenti? Gli overland tour, il modo più autentico per respirare l’Africa a 360 gradi, lungo piste che sanno di avventura e polvere rossa. E poi c’è la Namibia, con i suoi deserti scolpiti dal vento, o il Sudafrica per chi cerca la combinazione perfetta tra natura selvaggia e lifestyle cosmopolita.

African Explorer Best Of: l’Africa YOLO

Botswana Romantic

Dove: Central Kalahari, Moremi Game Reserve e Delta dell’Okavango

Quando: tutto l’anno

Durata: 10 giorni/7 notti

l più YOLO dei viaggi è un viaggio di nozze. Botswana Romantic è un viaggio che ridefinisce il concetto stesso di “fuga romantica”. Lodge esclusivi, il silenzio del Kalahari, un volo panoramico in elicottero e un brindisi su un’isola del delta: l’Africa che diventa un ricordo condiviso per sempre.

Prezzo: da € 11.950 per persona

Uganda OverlandDove: Kampala, Masindi/Murchison Falls, Gorilla trekking

Quando: partenze a date fisse 2025/2026

Durata: 12 giorni, 9 notti

Lo sguardo di un gorilla di montagna, a pochi metri di distanza, è un’esperienza che cambia la percezione stessa di “wildlife”. Un itinerario per veri viaggiatori, in un Paese che ha aperto le porte al turismo da poco: essenziale, autentico, irripetibile.

Prezzo: da € 2.850 per persona

Namibia Photo Explorer

Dove: Deserti del Kalahari e del Namib, Damaraland & Etosha Heights Reserve

Quando: partenza il 17 ottobre

Durata: 15 giorni/12 notti

Qui il tempo si ferma: dune rosse al tramonto, coste spettrali, notti stellate sotto cieli che non conoscono luci artificiali. Il viaggio perfetto per chi cerca il “clic” che vale una vita. Nel tour sarà presente il fotografo professionista Mattia Lia, che realizzerà un reportage esclusivo del viaggio e scatterà foto personalizzate ai partecipanti.

Prezzo: A partire da € 5.070 per persona