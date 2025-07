Ancora interventi conservazione per Grand Hotel Dobbiaco

I prossimi interventi sull’ex Grand Hotel Dobbiaco e le prospettive di valorizzazione della Valle di Landro sono stati i temi al centro dell’incontro tra l’assessore provinciale al patrimonio e opere pubbliche, Christian Bianchi, ed il sindaco di Dobbiaco, Martin Rienzner.

L’ex Grand Hotel Dobbiaco, edificio storico inaugurato nel 1878 e acquisito dalla Provincia nel 1991, ha subito un importante intervento di ristrutturazione tra il 1992 e il 1999. Tuttavia, negli ultimi anni si sono resi necessari nuovi lavori, soprattutto per la manutenzione straordinaria e il miglioramento energetico. Gli interventi previsti comprendono la coibentazione di tetto e facciate, il risanamento dei serramenti, l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento e l’adeguamento degli impianti termo-sanitari e di ventilazione.

“L’ex Grand Hotel Dobbiaco, che oggi ospita un polo culturale importantissimo, è un bene di grande valore storico e culturale per tutto il territorio – ha dichiarato Bianchi – Gli interventi garantiranno la conservazione di questo patrimonio, ma anche una maggiore funzionalità per eventi e attività culturali”.

Durante l’incontro, il sindaco Rienzner ha illustrato un progetto per la valorizzazione della Valle di Landro. Bianchi ha accolto favorevolmente la proposta, riferisce una nota, evidenziando la necessità di una cooperazione continua tra Provincia e Comuni. “Proseguire il dialogo con i Comuni è essenziale per costruire una visione condivisa e una sinergia efficace”, ha affermato.