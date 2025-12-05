Santori eletto vicepresidente vicario di Assonat

Il Marina di Pescara entra nei vertici nazionali della portualità turistica. L’assemblea di Assonat–Confcommercio, principale associazione italiana dei porti turistici, ha eletto Bruno Santori, direttore del porto turistico della città adriatica, nuovo vicepresidente vicario. Nella stessa seduta di ieri è stato confermato per acclamazione il presidente uscente, l’avvocato Luciano Serra.

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo che il Marina di Pescara ha assunto negli ultimi anni nel panorama della portualità turistica italiana, consolidandosi come modello gestionale e operativo, e come riferimento all’interno dell’associazione nazionale.

“Sono onorato di questo incarico – dichiara Bruno Santori, direttore del Marina di Pescara – Questo riconoscimento nazionale è il frutto di un lavoro intenso svolto in questi anni, in cui Assonat-Confcommercio ha ottenuto risultati importanti a tutela del settore, diventando un interlocutore stabile per Governo e Parlamento sulle principali questioni della portualità turistica. L’associazione ha partecipato alla redazione del Piano del Mare e oggi siede nei tavoli per la sua attuazione, e continua a contribuire attivamente allo sviluppo di un comparto che genera valore, occupazione e contribuisce alla crescita del turismo italiano”.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Marina di Pescara, Gianni Taucci, che sottolinea il valore della nomina per l’intero scalo turistico abruzzese: “Questo incarico conferma il ruolo di primo piano che il Marina di Pescara ricopre a livello nazionale. È un riconoscimento non soltanto dell’indubbia professionalità del nostro direttore, ma anche della qualità del lavoro svolto qui negli ultimi anni. Il nostro modello gestionale viene sempre più osservato e apprezzato da diversi porti italiani, e la presenza del Marina di Pescara negli organismi nazionali rafforza la nostra capacità di incidere sulle politiche del settore”.

La nomina consolida, dunque, la presenza del Marina di Pescara all’interno dei vertici della principale associazione italiana del comparto, che finora ha sviluppato iniziative fondamentali per la crescita del diportismo, il rafforzamento della sostenibilità ambientale, l’innovazione dei servizi portuali e la promozione dell’eccellenza italiana nel mercato nautico, confermandone il ruolo strategico nello sviluppo della portualità turistica nazionale.