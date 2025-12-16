Booking BT debutta al Travelexpo Roadshow con il sistema one-click

16 Dicembre 2025, 12:15

Per la prima volta Booking BT ha partecipato a Travelexpo Roadshow, workshop itinerante del turismo organizzato dalla Logos srl che ha fatto tappa in Sicilia a inizio dicembre.

Booking BT è un sistema di prenotazione all’avanguardia, che collega le agenzie di viaggio italiane a oltre 600 compagnie aeree. A spiegare a Travelnostop.com le funzionalità del portale, in occasione della tappa palermitana della fiera, è Simone Oltremari, sales director di Bismillah Travel. Utilizzando una tecnologia one click, Booking BT integra connessioni dirette (NDC), Low-Cost e GDS (come Amadeus e Sabre) in un’unica ricerca, permettendo agli adv di trovare rapidamente e in modo efficiente le migliori opzioni di volo per i propri clienti. Consente anche di gestire un’eventuale cancellazione in autonomia di un biglietto emesso nell’arco della stessa giornata, così come un cambio data volontario.

advBismillah TravelBooking BTSimone Oltremari Travelexpo Roadshow
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati