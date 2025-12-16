Booking BT debutta al Travelexpo Roadshow con il sistema one-click

Per la prima volta Booking BT ha partecipato a Travelexpo Roadshow, workshop itinerante del turismo organizzato dalla Logos srl che ha fatto tappa in Sicilia a inizio dicembre.

Booking BT è un sistema di prenotazione all’avanguardia, che collega le agenzie di viaggio italiane a oltre 600 compagnie aeree. A spiegare a Travelnostop.com le funzionalità del portale, in occasione della tappa palermitana della fiera, è Simone Oltremari, sales director di Bismillah Travel. Utilizzando una tecnologia one click, Booking BT integra connessioni dirette (NDC), Low-Cost e GDS (come Amadeus e Sabre) in un’unica ricerca, permettendo agli adv di trovare rapidamente e in modo efficiente le migliori opzioni di volo per i propri clienti. Consente anche di gestire un’eventuale cancellazione in autonomia di un biglietto emesso nell’arco della stessa giornata, così come un cambio data volontario.