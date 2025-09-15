Prenderà il via oggi, lunedì 15 settembre, il nuovo collegamento ferroviario diretto Pescara-Ancona, che sarà operato con i treni Etr 104 Alstom. La società del trasporto abruzzese Tua – si legge in una nota – “rafforza il proprio ruolo non solo come operatore regionale ma come attore interregionale, garantendo ai cittadini un servizio moderno, efficiente e perfettamente integrato con la rete esistente”.

Il nuovo servizio offre comfort di ultima generazione: ambienti climatizzati, sedili ergonomici, prese Usb, ampi spazi per viaggiatori con mobilità ridotta, toilette e sistemi informativi digitali a bordo.

Il collegamento, attivo dal lunedì al venerdì, prevede: – treno 23960: partenza da Pescara alle ore 06:35 -arrivo ad Ancona alle ore 08:50; – treno 23959: partenza da Ancona alle ore 09:40-arrivo a Lanciano alle ore 12:35.

“Con questo collegamento interregionale – afferma l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis – rendiamo più facile e confortevole viaggiare tra Abruzzo e Marche. Grazie ai primi nuovi tre Etr 104 della Alstom che sono stati acquistati dalla Regione Abruzzo, a cui se ne aggiungeranno altri sei, i cittadini avranno un servizio di alta qualità, mentre l’integrazione con gli orari da Lanciano dimostra la nostra capacità di costruire un sistema unico della mobilità che amplia l’offerta ed estende la visione strategica verso il nord Italia”.

“Con l’introduzione di questa nuova relazione – sottolinea il presidente di Tua Gabriele De Angelis – confermiamo la nostra missione di azienda al servizio del territorio e del suo sviluppo. L’Abruzzo, grazie a Tua, rafforza la sua capacità di dialogo con le Marche e con l’intera dorsale adriatica, mettendo al centro i cittadini e la qualità del servizio”.