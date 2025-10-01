Da fine 2026 7 treni green sulla tratta Altamura -Matera

Sarà interamente alimento a batteria ‘Treen’, il treno green prodotto da Stadler e commissionato da Ferrovie Appulo Lucana, e che sarà messo in esercizio a fine 2026 sulla tratta Altamura-Matera. In totale saranno sette gli elettroni a batteria che saranno a disposizione dell’azienda partecipata interamente dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, in virtù di un progetto che nasce dalla sinergia tra Fal, Ministero dei Trasporti, Regione Basilicata e Comune di Matera.

L’investimento complessivo ammonta a 63 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse intercettare con la misura Pon-Pac 2014 2020 La presentazione del treno avverrà l’1 ottobre prossimo nel nel Padiglione 11 (spazio C100) di Expoferroviaria 2025, tra le più importante fiere italiane di settore che si tiene nella Fiera di Milano Rho. Due anni fa, sempre ad Expoferroviaria, fu presentato quello che all’epoca era solo un progetto e che ora si è trasformato in realtà, con la realizzazione, da parte dell’azienda costruttrice svizzera Stadler, del primo dei 7 treni commissionati da Fal.

Oggi, ad Expoferroviaria saranno presenti tra gli altri il presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza, il vicepresidente ed assessore ad Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe e Maurizio Oberti, Stadler Rail Management AG.