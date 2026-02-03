MUSA-Reggia di Portici entra nel circuito Campania Artecard

MUSA – Musei delle Scienze Agrarie – Reggia Portici dell’Università Federico II entra nel circuito campania>artecard.

Costruita nel 1738, la Reggia sorge tra il Vesuvio e il mare, in uno dei paesaggi più rappresentativi della costa campana. Voluta da Carlo di Borbone e dalla sua consorte Maria Amalia di Sassonia, la Reggia fu molto più di una residenza reale: qui nacque uno dei primi musei archeologici d’Europa, l’Herculanense Museum (1758), celebrato da Goethe come “l’alfa e l’omega di ogni collezione di arte antica”.

Divenuta dal 1872 sede della Reale Scuola Superiore di Agricoltura, la Reggia custodisce oggi un patrimonio unico, dove storia, scienza e paesaggio dialogano in modo sorprendente. Il percorso di visita attraversa gli Appartamenti Reali – dalla Sala delle Guardie, con l’allegoria de La Verità svelata dal Tempo, alla raffinata Sala Cinese, un tempo teatrino dei pupazzi per i giovani reali – per poi aprirsi alle collezioni scientifiche dell’antica scuola agraria e all’Orto Botanico, impreziosito dalle serre delle succulente.

I possessori del pass promosso da Regione Campania e Scabec – Società Campana Beni Culturali potranno accedere gratuitamente al sito con Artecard 3 giorni nella versione ordinaria e giovani (under 25), Campania 7 giorni e con gli abbonamenti annuali Campania 365 lite e Campania 365 Gold nelle versioni ordinarie e giovani (under 25).