Blu Hotels porta oltre 30 tra hotel e resort a Travelexpo

Blu Hotels conferma il proprio impegno nel valorizzare il prodotto turistico italiano e strizza l’occhio al mercato siciliano partecipando alla prossima edizione di Travelexpo, in programma dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini.

Nel portfolio del gruppo sono presenti oltre 30 strutture tra hotel e resort distribuiti in alcune delle più belle destinazioni italiane, con proposte che spaziano dal mare alla montagna, fino ai laghi, offrendo soluzioni ideali sia per soggiorni settimanali sia per brevi vacanze.

Grande attenzione continua ad essere dedicata alla villaggistica mare, con strutture in Puglia, Sardegna e Calabria, tra le destinazioni più richieste per l’estate 2026. Queste proposte sono particolarmente apprezzate dal segmento famiglie, grazie a servizi dedicati, piani famiglia e formule di soggiorno pensate per garantire relax e divertimento a tutte le età.

Accanto ai resort family friendly, Blu Hotels propone anche hotel di livello superiore ideali per coppie, tra cui alcune strutture Adults Only, dove il soggiorno si arricchisce di esperienze di benessere, spa e terme, sempre più richieste da una clientela alla ricerca di relax e qualità del servizio.

Negli ultimi anni sta riscuotendo sempre maggiore interesse anche la montagna estiva, scelta da molti ospiti come alternativa al mare per una vacanza immersa nella natura. Allo stesso modo, le destinazioni lacustri come il Lago di Garda e il Lago Trasimeno rappresentano proposte ideali per scoprire angoli suggestivi del nostro Paese o per programmare mini vacanze in occasione dei ponti primaverili.

Per quanto riguarda il canale trade, Blu Hotels continua a sviluppare campagne promozionali dedicate alle agenzie di viaggio, in collaborazione con i principali network nazionali. Un team commerciale specializzato supporta costantemente i partner nella gestione di campagne promozionali periodiche, offerte speciali e prenotazioni, affiancato da un’area online dedicata e sempre operativa, pensata per facilitare e rendere ancora più efficiente il lavoro delle agenzie.