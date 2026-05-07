Pappalardo riceve il premio di Magnifico del Turismo Siciliano

Aspettando la nomina ufficiale a presidente dell’Enav, dopo la designazione di un mese fa, Sandro Pappalardo, attuale presidente di Ita Airways ha ricevuto a Palermo, nella splendida cornice del Grand Hotel Piazza Borsa, la targa di Magnifico del Turismo Siciliano. Premio che Pappalardo non ha potuto ritirare lo scorso 27 settembre 2025 perché assente alla premiazione dei Sette Magnifici del Turismo, che si è svolta nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo nel capoluogo siciliano.

Un momento particolarmente emozionante quello della premiazione organizzata dalla Logos Srl Comunicazione e Immagine e dallo Skal International Palermo, soprattutto perché coincideva con l’anniversario del sisma in Friuli di 50 anni fa che portò Pappalardo e la sua famiglia a trasferirsi in Sicilia.

La consegna della targa

“L’incontro a Palermo – ha spiegato Toti Piscopo – è stato anche l’occasione per presentare la nuova piattaforma di governance digitale ETIC Eco Turismo in Comune e il Manifesto sulla Civiltà del Viaggio, ma anche per sviluppare una conversazione con Pappalardo sui temi più attuali del turismo e del trasporto aereo, dalla crisi del jet fuel allo sviluppo di Ita Airways”.

“Oggi il trasporto aereo mondiale vive una situazione particolare dovuta sia alla chiusura degli spazi aerei e di alcuni aeroporti del Golfo fondamentali per il traffico intercontinentale sia all’aumento del costo del carburante. Per i prossimi 7/8 mesi – ha rassicurato però Pappalardo – Ita non avrà problemi di carburante anche se non possiamo escludere qualche ritocco dei prezzi, che comunque fino ad oggi non si è verificato. Lufthansa, ad esempio, ha tagliato 20 mila voli ma Ita, al momento, non ha previsto tagli e non ha interrotto nessuna frequenza tranne quelle sugli scali chiusi di Dubai, Tel Aviv e Riad”.

“Come Ita Airways – ha sottolineato Pappalardo – stiamo prestando particolare attenzione al network cercando di aggredire nuove fette di mercato. Non a caso il 1° maggio abbiamo inaugurato il nuovo volo intercontinentale tra Roma Fiumicino e Houston, destinazione mai servita prima d’ora dalla Penisola, che rafforza la posizione della compagnia negli Stati Uniti, mercato principale per il vettore dopo quello italiano, e ne incrementa la connettività transatlantica. Houston, infatti, è la nona destinazione nordamericana servita dopo New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C., Chicago e Toronto. Ma le sorprese non finiscono qui perché stiamo già lavorando a una decima rotta verso gli Usa che dovrebbe decollare già dalla prossima Winter. Ita Airways, d’altro canto, si conferma importante vetrina del Made in Italy a partire dalla livrea, che richiama l’azzurro delle maglie delle nostre nazionali sportive, dall’abbigliamento dei nostri equipaggi e soprattutto dalla ristorazione servita a bordo e nelle nostre lounge che porta le eccellenze italiane in giro per il mondo”.

La costante attenzione di Ita Airways sul network intercontinentale, però, non significa abbandonare le rotte domestiche. Anzi. “In Sicilia Palermo e Catania sono aeroporti strategici – ha ribadito – su cui registriamo un load factor strepitoso e per questo dal 1° luglio inizieremo a volare anche dall’aeroporto di Trapani Birgi. Siamo sicuri che sarà un’altra tratta profittevole e utile al territorio. Inoltre, tornano i collegamenti stagionali con Lampedusa e Pantelleria, anche se, come l’anno scorso, stiamo lavorando con l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò, per allungare la stagionalità dei voli”.

La conversazione con Sandro Pappalardo