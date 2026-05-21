Ita Airways ricicla la carta, e non solo, utilizzata a bordo

Al via la raccolta e riciclo della carta utilizzata a bordo dei voli Ita Airways da e per Milano Linate e Amsterdam, Parigi e Bruxelles. Il progetto, che mette insieme Ita Airways, Sea Milan Airports e Comieco, introduce una raccolta differenziata degli imballaggi di carta utilizzati durante il servizio di bordo, tra cui bicchieri e tovaglioli, confezioni in cartoncino e bustine in carta, che verranno separati dagli altri rifiuti già a bordo e inseriti in sacchi dedicati così da essere avviati, una volta a terra, a un flusso specifico per il loro corretto trattamento e riciclo.

Sea integra il nuovo flusso nelle operazioni a terra, dal conferimento dei sacchi dedicati alla gestione logistica, fino all’invio della carta agli impianti autorizzati. Comieco supporta l’iniziativa con linee guida tecniche per la corretta separazione dei materiali e attività di monitoraggio della qualità della raccolta, contribuendo a massimizzare l’efficienza del sistema e a diffondere buone pratiche lungo la filiera. Dopo una fase pilota della durata di cinque mesi, il progetto prevederà una successiva estensione ad altri aeroporti e l’ampliamento delle tipologie di materiali raccolti.