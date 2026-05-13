Mappamondo rilancia sull’Oriente per l’estate 2026

Tra grandi classici e itinerari d’autore Viaggi del Mappamondo amplia l’offerta per scoprire l’Oriente nel mese di agosto. Dai templi di Bangkok alle atmosfere magiche di Koh Samui, dai villaggi del Vietnam alle stravaganze delle città giapponesi, dai mercati notturni di Luang Prabang fino alle avventure lungo il Delta del Mekong, la nuova programmazione dell’operatore è un tripudio di suggestioni che prendono forma attraverso numerose proposte di viaggio confezionate grazie alla solida partnership con ITA Airways.

Tutti i pacchetti per le partenze garantite di agosto includono, infatti, collegamenti diretti ITA Airways per

volare da Roma verso Bangkok e Tokyo, con possibilità di avvicinamento anche da altri aeroporti italiani.

“L’Estremo Oriente continua ad esercitare un fortissimo appeal – ha dichiarato Andrea Mele, il Ceo di

Viaggi del Mappamondo – ma nello scenario di incertezza generale che sta caratterizzando la fase di

mercato attuale, il cliente è alla ricerca di determinate garanzie e soluzioni di viaggio. Per questa ragione

abbiamo messo in piedi un nuovo calendario di partenze estive capace di andare incontro alle sue esigenze, garantendo condizioni favorevoli soprattutto sul fronte del trasporto aereo. La forza che abbiamo sulle destinazioni orientali – ha detto ancora Andrea Mele -, ci ha consentito inoltre di strutturare le proposte con alcuni plus esclusivi dedicati alla nostra clientela, come le escursioni incluse nei pacchetti, l’assegnazione di camere deluxe negli hotel, le cene in location d’eccellenza e le riduzioni sui trattamenti nelle Spa”.

A coloro che desiderano scoprire la Thailandia, Mappamondo propone alcuni viaggi combinati per unire la visita approfondita della capitale Bangkok alle atmosfere tropicali di Koh Samui, dove si può scegliere di trascorrere 6 o 8 notti in esclusive strutture selezionate dall’operatore.

Bangkok può essere abbinata anche al tour che conduce alla scoperta delle antiche Capitali del Nord

(Lopburi, Phitsanulok, Sukhothai, Sri Satchanalai, Kamphaeng Phet, Ayuttaya) prima di raggiungere Koh

Samed per un soggiorno di 4 notti all’insegna del relax.

La Capitale della Thailandia è la base di partenza anche per le incredibili avventure in Vietnam, un Paese

tutto da scoprire sul quale Mappamondo propone due itinerari che lo attraversano da Nord a Sud, tra

villaggi di incensi, cittadine disseminate di lanterne e antiche leggende che riecheggiano lungo le rive del

Mekong. Il Vietnam è proposto anche in abbinamento alla Cambogia con un viaggio che in 10 giorni tocca Ho Chi Min, Hue, Hoi An, Hanoi, la Baia di Halong e Siem Reap, sempre con itinerario circolare in partenza e in uscita da Bangkok con voli ITA Airways.

Ancora in Indocina, c’è il tour “I profumi dell’alba” che si spinge nel cuore più profondo del Laos e della

Cambogia, con tappe a Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang e Siem Reap. Anche questo itinerario è stato confezionato dall’operatore per offrire un contatto davvero profondo con le destinazioni che si visitano, attraverso una serie di escursioni esclusive e visite coinvolgenti: si cena nei mercati notturni, si partecipa alla cerimonia del Tak Bat (la questua che i monaci buddisti compiono all’alba per raccogliere cibo) e alla Baci Ceremony (il rituale per la buona sorte), si assiste alla danza tradizionale Apsara, ci si cimenta nelle cooking class nelle case cambogiane per cucinare gli spaghetti di riso Nom Bahn Chok, oltre a visitare i villaggi galleggianti del lago Tonle Sap e a sfrecciare in tuk tuk fino a Banteay Srei, la Cittadella delle Donne.

Il 30 agosto si potrà volare anche in Giappone con il collegamento diretto di ITA Airways da Roma a Tokyo, scegliendo tra due differenti opzioni di tour: ‘Torii Rossi e Memoriali di Pace’ per assaporare il fascino di Tokyo, Kanazawa, Kaga Onsen, Shirakawa-go, Osaka, Hiroshima, Miyajima, Kyoto, Nara, Osaka, oppure ‘Giappone in Libertà’ per scoprire Tokyo, Takayama, Kanazawa e Kyoto, con alcune escursioni esclusive per i clienti Mappamondo incluse nel pacchetto.