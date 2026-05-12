Lufthansa salirà al 90% di Ita Airways

Lufthansa eserciterà l’opzione di acquisizione di una quota di maggioranza in Ita Airways a giugno di quest’anno, portando la sua partecipazione dal 41% al 90%. Lo comunica la compagnia tedesca, precisando che l’acquisizione dell’ulteriore quota del 49% avverrà al prezzo di acquisto già concordato di 325 milioni di euro.

“A seguito dell’acquisizione, lo scorso anno, della prima quota del 41% di Ita Airways, – ha dichiarato il numero uno di Lufthansa, Carsten Spohr – avevamo promesso la più rapida integrazione di una compagnia aerea nella nostra storia. Il nostro obiettivo era completare tutte le principali fasi di integrazione nel Gruppo Lufthansa entro soli 18 mesi. Non solo abbiamo mantenuto questa promessa, ma siamo stati persino più veloci: tutte le interfacce rivolte ai clienti sono già integrate oggi, ad eccezione dei voli transatlantici, per i quali, come è noto, è ancora in sospeso l’approvazione normativa per la nostra fusione”.

In una nota Ita Airways sottolinea che “si prepara a entrare in una nuova fase della propria crescita all’interno del gruppo Lufthansa, migliorando il proprio posizionamento nel mercato europeo e internazionale del trasporto aereo” ma precisa anche che “continuerà a operare con il proprio brand, che sarà mantenuto e valorizzato all’interno della struttura del gruppo. Il marchio Ita Airways rappresenta oggi un’identità giovane, distintiva e riconoscibile, fortemente legata all’Italia e ai valori di qualità, innovazione, affidabilità e attenzione al cliente che caratterizzano la compagnia”.

La transazione è soggetta alle approvazioni normative, principalmente della Commissione europea e del Dipartimento di Giustizia statunitense (Doj), e dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2027. A seguito di ciò, Ita Airways sarà pienamente integrata nel gruppo Lufthansa, sia a livello organizzativo che finanziario.