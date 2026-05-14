Lufthansa, resta interesse per Tap nonostante l’acquisizione di Ita

Per i tedeschi della Lufthansa la possibile acquisizione del 90% di Ita Airways “non invalida in alcun modo” l’interesse nell’acquisto di una quota della compagnia portoghese Tap, né tale investimento in Italia indebolirebbe l’hub di Lisbona, poiché gli hub di Ita a Roma e Milano e quelli di Tap in Portogallo “sono complementari”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Lufthansa Ground Services Portugal (LGSP), Paulo Geisler, a margine della cerimonia per i 45 anni di presenza della compagnia aerea tedesca presso l’aeroporto di Porto.

ufthansa ha di recente reso noto che intende esercitare l’opzione di acquisto di una quota di maggioranza in Ita Airways il prossimo mese di giugno, portando così la sua partecipazione dal 41% al 90%, e la notizia è rimbalzata nella cerimonia in Portogallo, dato che Lufthansa è in corsa (in competizione con il gruppo Air France/Klm) per l’acquisizione del 44,9% del capitale di Tap, al momento di esclusiva proprietà dello Stato portoghese. I candidati potranno anche acquisire la quota residua del 5% riservata ai dipendenti Tap.