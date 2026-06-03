Trenord, in estate più corse verso laghi e Valtellina

Più treni verso le principali destinazioni turistiche lombarde e una serie di cantieri strategici per il potenziamento della rete ferroviaria. Sono queste le principali novità annunciate da Trenord in vista dell’estate 2026.

Dal 14 giugno entrerà infatti in vigore il nuovo orario estivo, che prevede un incremento dell’offerta ferroviaria verso il Lago di Como, Lecco e la Valtellina, con nuove corse e prolungamenti di collegamenti già esistenti per rispondere alla crescita dei flussi turistici stagionali. Ulteriori potenziamenti interesseranno, da settembre, alcune linee suburbane dell’area milanese.

Tra le principali novità figurano il rafforzamento dei collegamenti tra Milano, Lecco, Sondrio e Tirano, l’estensione di alcune corse fino alle località valtellinesi e l’aumento dei servizi festivi verso il Lago di Como. Previsti anche miglioramenti sulla direttrice Milano-Arona-Domodossola e sulla linea Milano Cadorna-Como Lago.

Parallelamente, a partire dai primi giorni di giugno, prenderanno il via numerosi interventi infrastrutturali programmati da RFI e FERROVIENORD. I lavori interesseranno il Ponte sul Po, le tratte Rho-Gallarate, Gallarate-Porto Ceresio/Stabio, Lecco-Triuggio, Domodossola-Arona, Rho-Milano Certosa e Cocquio Trevisago-Laveno Mombello Lago.

Gli interventi, finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture e al miglioramento della regolarità del servizio, comporteranno sospensioni temporanee della circolazione ferroviaria e rimodulazioni dell’offerta. Per limitare i disagi ai viaggiatori, Trenord ha predisposto servizi autobus sostitutivi e itinerari alternativi sulle tratte interessate.

Tra i cantieri più rilevanti figurano quelli sul Ponte sul Po, attivi fino a settembre con modifiche progressive alla circolazione, la sospensione dei collegamenti tra Gallarate e Porto Ceresio dal 7 giugno al 5 luglio, gli interventi tra Triuggio e Lecco e quelli sulla direttrice Domodossola-Arona, che interesseranno parte della stagione estiva.

Tutte le informazioni aggiornate sui nuovi orari, sulle variazioni al servizio e sulle soluzioni di viaggio alternative sono disponibili attraverso i canali informativi di Trenord.