La gentilezza come effetto: il punto di vista di Giuseppe Muscato

Un medico in pensione appassionato di filosofia: il palermitano Giuseppe Muscato è il fondatore dell’associazione filosofica Paideia, che svolge da oltre 30 anni un lavoro di lettura e ricerca nell’ambito della filosofia realizzativa, unendo la conoscenza filosofica e psicologica all’azione pratica.

In occasione della Giornata sulla Gentilezza, celebratasi lo scorso venerdì 5 giugno al Teatro Politeama di Palermo, Muscato spiega a Travelnostop il concetto di ‘gentilezza’ da un punto di vista filosofico, il suo.

“La gentilezza dal mio punto di vista non è una causa, ma un effetto di una visione del mondo – chiarisce Muscato -. Le grandi filosofie e spiritualità ci insegnano che, andando verso la nostra essenza, troviamo serenità, libertà e meraviglia. Per raggiungere questa dimensione la persona deve toccare il livello più alto di sé, che non è quello razionale ma quello noetico, intuitivo. È qui che l’altro viene riconosciuto come fratello, perché tutti condividiamo un’unica origine. È da questa consapevolezza che nascono la gentilezza e la possibilità di una pace autentica”.

Ma questo concetto è applicabile al turismo? “È chiaro che le persone ‘scorbutiche’ allontanano” dice Moscato accennando una risata. “Dobbiamo essere gentili con un turista – spiega -, ma non solo per formalità o per guadagno personale: la gentilezza è l’effetto di un percorso interiore, effetto di un’intelligenza. Se noi siamo intelligenti, siamo accoglienti e siamo gentili, e va da sé che tutto il mondo vorrà venire in Sicilia”.

La ‘Giornata sulla Gentilezza’ si è articolata in un simposio mattutino dedicato alle scuole e uno spettacolo serale di beneficenza. Il simposio ha offerto un approccio multidisciplinare al tema, grazie agli interventi di un gruppo di esperti provenienti da ambiti professionali e culturali molto diversi, tra cui appunto Giuseppe Muscato.

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