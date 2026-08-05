Mille atleti da tutto il mondo a Mondello per la Mediterranean Cup

Tre giorni di sport, competizioni internazionali, iniziative e convegni sul mare per far conoscere il territorio. Dal 25 al 27 settembre il golfo di Mondello si trasformerà in un grande villaggio sportivo internazionale con la Ludistar Sport Experience – AiCS Mediterranean Cup Edition 2026, manifestazione che porterà a Palermo oltre 1000 sportivi provenienti da diversi Paesi.

In programma gare in dieci discipline, challenge, sessioni formative con testimonial, un congresso dedicato ai temi dell’inclusione, della sostenibilità e dell’impatto sociale dello sport, oltre a momenti di networking e percorsi pensati per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città.

Tra gli ospiti già confermati Nicola Amoruso, ex attaccante di serie A e volto noto del calcio italiano, testimonial delle aree dedicate al padel e al beach soccer; Francesca Piccinini, icona dello sport italiano e tra le pallavoliste più vincenti di sempre, special guest della disciplina beach volley; Daniele Lupo, eccellenza olimpica del beach volley italiano, vice campione olimpico e tra i più importanti interpreti internazionali della disciplina; Stefano Tempesti, simbolo della pallanuoto italiana, uno dei più grandi portieri della storia della pallanuoto mondiale ed Elite Aquatics, organizzazione che propone camp di nuoto, pallanuoto e nuoto artistico rivolti soprattutto a bambini, ragazzi e atleti agonisti, fondata dai campioni olimpici Filippo Magnini, Alessandro Terrin ed Emiliano Brambilla che saranno presenti all’evento per offrire sessioni formative di nuoto ai giovani partecipanti.

https://www.ludistarevents.it/