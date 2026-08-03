Festa a Palermo per il ritorno della base Wizz air

L’aeroporto Falcone-Borsellino diventa base di Wizz Air. Il volo Palermo-Torino è stato protagonista sabato 1 agosto della cerimonia al Falcone Borsellino, alla presenza di istituzioni, stakeholder aeroportuali, equipaggi e passeggeri. L’apertura della base porta al Falcone Borsellino due Airbus A321neo e accompagna l’avvio di un nuovo programma di collegamenti nazionali e internazionali:

Palermo-Torino, operata ogni giorno dal 4 maggio;

Palermo-Milano Malpensa, operata due volte al giorno dal 1° agosto, per un totale di 14 frequenze settimanali;

Palermo-Bologna, operata con 11 frequenze settimanali dal 1° agosto;

Palermo-Venezia, operata con 10 frequenze settimanali dal 1° agosto;

Palermo-Tel Aviv, operata ogni lunedì, mercoledì e sabato dal 1° agosto;

Palermo-Sharm el-Sheikh, operata ogni martedì, giovedì, venerdì e domenica dal 2 agosto.

Questi collegamenti si aggiungono alle rotte già avviate da Palermo verso Varsavia Modlin, Bratislava, Belgrado, Sofia e Skopje. La forte domanda registrata sul mercato palermitano ha consentito a Wizz Air di ampliare il proprio investimento ancora prima dell’apertura ufficiale della base.

Dal 6 settembre, un terzo Airbus A321neo sarà infatti basato presso il Falcone Borsellino, portando a tre il numero complessivo degli aeromobili Wizz Air presenti stabilmente nello scalo.L’espansione sostenuta dal terzo aeromobile comprende sei ulteriori collegamenti:

Palermo-Roma Fiumicino, operata tre volte al giorno dal 1° agosto, per un totale di 21 frequenze settimanali;

Palermo-Barcellona, operata quattro volte a settimana dal 6 settembre

Palermo-Praga, operata quattro volte a settimana dal 6 settembre;

Palermo-Marrakech, operata tre volte a settimana dal 7 settembre;

Palermo-Dortmund, operata tre volte a settimana dall’8 settembre;

Palermo-Pisa, operata con 10 frequenze settimanali dal 25 ottobre.

“La scelta di dedicare la cerimonia a un collegamento domestico – sottolinea Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air – non è casuale: le rotte nazionali costituiscono una parte essenziale del nostro impegno in Italia e rispondono alle esigenze concrete di chi viaggia per lavoro, per studio, per turismo o per ricongiungersi con la propria famiglia. L’entusiasmo generato dall’apertura della base è stato straordinario, non soltanto tra i passeggeri, le istituzioni e gli operatori del territorio, ma anche all’interno della nostra compagnia. Palermo ha coinvolto e appassionato i nostri colleghi fin dal primo momento, diventando rapidamente uno dei progetti più sentiti della nostra crescita in Italia. La risposta del mercato palermitano è stata così forte da spingerci a rafforzare la base ancora prima della sua apertura ufficiale, annunciando l’arrivo di un terzo aeromobile e sei ulteriori rotte”.

Per Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, “l’apertura della nuova base rappresenta un risultato di grande valore strategico per Gesap e per l’intero sistema economico e turistico della Sicilia. Non si tratta soltanto dell’insediamento operativo di una nuova base, ma della conferma della crescente attrattività del nostro aeroporto, della credibilità del percorso industriale che abbiamo avviato e della capacità dello scalo di competere con successo nel mercato internazionale. Siamo convinti che questa partnership potrà svilupparsi ulteriormente negli anni, contribuendo a rendere il nostro aeroporto sempre più competitivo, internazionale e protagonista dello sviluppo economico della Sicilia”.