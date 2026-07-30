Palermo, allo Spasimo si celebra la Festa del Trono del Marocco

Si terrrano oggi, giovedì 30 luglio a partire dalle 19.30, allo Spasimo di Palermo, le celebrazioni del 27° anniversario dell’ascesa al trono di Sua Maestà Re Mohammed VI, una delle ricorrenze più importanti del Regno del Marocco. Celebrata ogni anno il 30 luglio, commemora l’ascesa al trono di Re Mohammed VI, avvenuta il 30 luglio 1999. L’iniziativa è organizzata dal Consolato Generale del Regno del Marocco a Palermo

L’evento sarà anche l’occasione per rafforzare i rapporti di amicizia e cooperazione tra il Marocco e la Sicilia, territorio che da anni rappresenta un ponte naturale tra le due sponde del Mediterraneo e ospita una delle più numerose comunità marocchine del Mezzogiorno.

La scelta della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo come sede della celebrazione conferma inoltre il carattere istituzionale e culturale dell’iniziativa, che punta a valorizzare il dialogo tra i popoli e le relazioni costruite nel tempo tra il Regno del Marocco e il territorio siciliano.