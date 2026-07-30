Palermo, allo Spasimo si celebra la Festa del Trono del Marocco

30 Luglio 2026, 11:53

Decidi tu come informarti su Google
Aggiungi TravelNoStop alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Si terrrano oggi, giovedì 30 luglio a partire dalle 19.30, allo Spasimo di Palermo, le celebrazioni del 27° anniversario dell’ascesa al trono di Sua Maestà Re Mohammed VI, una delle ricorrenze più importanti del Regno del Marocco. Celebrata ogni anno il 30 luglio, commemora l’ascesa al trono di Re Mohammed VI, avvenuta il 30 luglio 1999. L’iniziativa è organizzata dal Consolato Generale del Regno del Marocco a Palermo

L’evento sarà anche l’occasione per rafforzare i rapporti di amicizia e cooperazione tra il Marocco e la Sicilia, territorio che da anni rappresenta un ponte naturale tra le due sponde del Mediterraneo e ospita una delle più numerose comunità marocchine del Mezzogiorno.

La scelta della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo come sede della celebrazione conferma inoltre il carattere istituzionale e culturale dell’iniziativa, che punta a valorizzare il dialogo tra i popoli e le relazioni costruite nel tempo tra il Regno del Marocco e il territorio siciliano.

maroccopalermospasimo Eventi
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati