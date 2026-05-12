Ita Airways e Italo, biglietto unico per viaggiare in aereo e in treno

Un unico biglietto per volare con Ita Airways e viaggiare in treno con Italo. E’ questo l’elemento più importante del protocollo d’intesa siglato tra Joerg Eberhart, AD e DG di ITA Airways e Gianbattista La Rocca, AD e DG di Italo.

“Il protocollo d’intesa segna non solo il lancio di un prodotto intermodale ma anche la volontà delle compagnie di continuare a investire e sviluppare offerte integrate attraverso progetti di intermodalità concreti”, si legge in una nota Ita Airways. Nel dettaglio il protocollo prevede la vendita di un biglietto combinato (aereo e treno) disponibile per il cliente tramite un unico acquisto, a partire da luglio tramite agenzie di viaggio e sul sito della compagnia aerea.

“Grazie alla partnership con Italo aggiungiamo un ulteriore tassello nella nostra offerta di connessioni e servizi di qualità – ha dichiarato Eberhart – Questa collaborazione è frutto di una visione condivisa sul futuro della mobilità e mira a offrire ai viaggiatori un’esperienza di viaggio integrata e sostenibile, valorizzando l’interconnessione tra trasporto aereo e ferroviario, oltre a garantire connessioni sempre più capillari sul territorio italiano e sulle destinazioni internazionali del network di Ita Airways”.

“Prosegue il nostro investimento nell’intermodalità. Crediamo che in futuro la mobilità sia sempre più condivisa e sostenibile, per questo da anni integriamo le nostre soluzioni di viaggio in treno con altri mezzi di trasporto: prima i bus, poi le navi e a breve anche gli aerei”, ha aggiunto La Rocca.