Ita Airways Official Partner del Giro d’Italia 2026

Ita Airways è “orgogliosa di essere al fianco, anche per il 2026, del Giro d’Italia di ciclismo”. La compagnia e RCS Sport & Events hanno deciso di confermare l’accordo di sponsorship strategico concluso lo scorso anno, ampliando ulteriormente il perimetro delle attività previste. E’, infatti, ‘Official Airline’ della principale competizione ciclistica a tappe del Paese, giunta alla 109ª edizione e che prende il via a Nessebar, in Bulgaria, e si concluderà a Roma il 31 maggio dopo aver percorso 3.468 km, con la partecipazione di 184 corridori suddivisi in 23 squadre.

La compagnia sarà inoltre partner ufficiale del Giro d’Italia Women 2026, in programma dal 30 maggio al 7 giugno prossimo che, partendo da Cesenatico – Ravenna, dopo aver toccato varie tappe nel nord Italia, si concluderà a Saluzzo.

“Siamo profondamente orgogliosi di confermare anche quest’anno il nostro convinto supporto al Giro d’Italia – dice Sandro Pappalardo, Presidente di Ita Airways – Accompagnare una delle manifestazioni sportive più significative e amate del nostro Paese significa, per ITA Airways, ribadire ancora una volta il nostro legame con lo sport e il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale: connettiamo i territori meravigliosi che questa corsa attraversa – ha aggiunto il Presidente – Il nostro impegno si riflette ogni giorno nella promozione dell’italianità, anche attraverso iniziative che uniscono mobilità, cultura e sport”.

L’accordo prevede inoltre la visibilità del brand all’interno di un docufilm celebrativo sul Giro d’Italia che sarà realizzato e diffuso nel corso delle prossime settimane. La Compagnia, inoltre, accompagnerà con tre voli ad hoc la Carovana del Giro a Roma per il Grande Arrivo del 31 maggio.