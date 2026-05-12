Blu Hotels ricerca personale nel Food & Beverage

Blu Hotels lancia la campagna di recruiting per l’imminente stagione estiva 2026: per garantire i rinomati ed elevati standard culinari che da sempre la contraddistinguono, punta i riflettori sulla ricerca di professionisti per il proprio comparto Food & Beverage.

Le figure professionali richieste

Per far fronte alle esigenze, il gruppo è alla ricerca delle seguenti professionalità: Chef di cucina, Sous Chef, Cuochi Capo partita, Commis di cucina, Pasticceri, Commis pasticceri.

La ricerca è rivolta a professionisti del settore alberghiero e della ristorazione che abbiano maturato un’adeguata esperienza pregressa nel ruolo specifico al quale si candidano. La selezione è aperta anche a profili junior, ai quali Blu Hotels offre la concreta possibilità di muovere i primi passi nel mondo dell’hôtellerie all’interno di un contesto strutturato, beneficiando dell’affiancamento di figure senior e di percorsi formativi mirati. L’azienda ricerca individui dotati di una forte passione per l’arte culinaria, precisione, creatività e predisposizione al lavoro in team. Dato il carattere stagionale e la dislocazione delle diverse strutture, è richiesta flessibilità e massima disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale per l’intera durata della stagione estiva.

L’offerta

Si offrono contratti stagionali con concrete possibilità di sviluppo professionale e avanzamento di

carriera, favorendo la crescita individuale all’interno di un ambiente aziendale in continua evoluzione. Consapevole delle sfide legate alla mobilità lavorativa, Blu Hotels garantisce vitto e alloggio. Il Gruppo investe costantemente nella valorizzazione delle proprie risorse umane, garantendo percorsi mirati di formazione continua e reali prospettive di crescita professionale a lungo termine all’interno del Gruppo.

Le condizioni

Contratto conforme al CCNL di settore; welfare mensile in base al livello di inquadramento; premio

welfare di fine stagione.

Come inoltrare la propria candidatura

Tutti i professionisti desiderosi di intraprendere questo percorso professionale possono presentare

la propria candidatura inviando il Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo e-mail job@bluhotels.it,

oppure collegandosi al sito ufficiale www.bluhotels.it e accedendo all’apposita sezione ‘Lavora con

noi’, dove sarà possibile selezionare la posizione di proprio interesse tra quelle attualmente aperte

e compilare il format dedicato.