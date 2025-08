Consegnata Snav Polaris, opererà sul Golfo di Napoli

Intermarine SpA ha consegnato alla società di navigazione SNAV (Gruppo MSC) la nuova SNAV POLARIS, unità High Speed Craft (HSC) di ultimissima generazione a ridotto impatto ambientale che potenzierà i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.

Progettata dal centro di ricerca Intermarine di Messina, SNAV POLARIS, della lunghezza di 58,20 metri come la gemella SNAV SIRIUS, già consegnata a luglio dello scorso anno, racchiude il meglio dell’ingegneria navale italiana, frutto di anni di studio e dell’applicazione di tecnologie industriali di avanguardia. Pensata per offrire un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e della sicurezza,

SNAV POLARIS è un concentrato di modernità che guarda al futuro del trasporto marittimo, rappresentando un modello di innovazione, efficienza e sostenibilità.

La riduzione dell’impatto ambientale, unitamente al miglioramento dei servizi per il cliente sono da sempre obiettivi importanti per SNAV e il Gruppo MSC. Con SNAV POLARIS, la Società, oltre a garantire un significativo incremento dei servizi per i cittadini e turisti che ogni anno visitano il Golfo di Napoli, conferma il proprio impegno al progressivo azzeramento delle emissioni di anidride carbonica, espressione concreta dell’attenzione del Gruppo alle importanti tematiche ambientali, per un futuro più sostenibile e pulito.

Intermarine, con la consegna della seconda unità High Speed Craft, conferma la sua posizione di rilievo nel settore delle costruzioni navali ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale. Il progetto che ha visto nascere SNAV SIRIUS e SNAV POLARIS si fonda sulla sinergia di due Aziende che hanno deciso di portare sul mare innovazione, tecnologia, comfort e sicurezza. Un percorso tecnicamente complesso, che oggi, con la consegna di SNAV POLARIS, con orgoglio vede le due Aziende navigare verso il futuro, migliorando l’esperienza di viaggio e al contempo salvaguardando le bellezze dei nostri mari. Particolare attenzione inoltre viene data alle persone a mobilità ridotta essendo le due unità già conformi alle ultime norme “PMR” delle circolari del Ministero.

SNAV POLARIS è quindi la nuova conferma dell’impegno di Intermarine a proseguire nel segmento

del trasporto passeggeri segnando un importante risultato per il territorio di Messina, continuando

a contribuire così allo sviluppo del tessuto economico-sociale del Mezzogiorno.