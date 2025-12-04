Palermo si prepara al gran finale del Travelexpo Roadshow

Dopo Catania, Ragusa e la tappa odierna ad Agrigento, domani, venerdì 5 dicembre, saranno gli agenti di viaggio di Palermo e dintorni i protagonisti del gran finale del Travelexpo Roadshow, che si svolgerà dalle 11.30 alle 15,30 al Grand Hotel Wagner con una breve pausa per il light lunch offerto dalla Logos srl Comunicazione e Immagine.

Sarà l’occasione per il trade del capoluogo di incontrare una trentina di operatori turistici in un unico luogo al centro di Palermo e scoprire così le ultime proposte e disponbilità per le feste di fine anno e qualche anticipazione per la stagione 2026. Possono partecipare anche gli adv che non si sono preaccreditati nei giorni scorsi: basta presentarsi al desk di accoglienza con un biglietto da visita.

A Palermo infatti saranno presenti i responsabili commerciali di Air Arabia, AVTour, Azemar, Bahamas, Bismillah Travel, Blu Hotels, Boscolo, Caronte e Tourist/Siremar, Gran Canaria, Grecia, Grimaldi Lines, Italcamel, Ixpira, KappaViaggi, Msc Crociere, Royal Air Maroc, Spencer e Carter-Clikki, Tenerife, TravelFriends, Visit Brusseles, Volonline, Volotea e Yanolia Go Global.

Oggi, intanto, fino alle 15.30, l’appuntamento è al Grand Hotel Mosè di Agrigento. Nel corso dei quattro appuntamenti del Travelexpo Roashow, gli agenti di viaggo potranno sottoscrivere il Manifesto sulla Civiltà del Viaggio, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e consapevole per diffondere un diverso modo di viaggiare, ma anche conoscere tutte le opportunità offerte da ETIC-EcoTurismo in Comune, la nuovissima piattaforma digitale interattiva, disponibile in italiano e in inglese, che sta per debuttare online.