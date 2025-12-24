Palermo a confronto su allungamento stagionalità

Il turismo in Sicilia continua a crescere grazie al rimbalzo post-pandemico, ma resta fondamentale lavorare sulla bassa stagione, valorizzando nuovi mercati, promuovendo azioni di formazione e definendo strategie di comunicazione e marketing territoriale più efficaci. Da questi presupposti nasce ‘Palermo 365 – Tavolo tecnico di confronto sulla destagionalizzazione del turismo’, in programma lunedì 29 dicembre, dalle 16 alle 19.30, al Grand Hotel Wagner di Palermo. L’evento è dedicato agli operatori del settore turistico, alle istituzioni e agli stakeholder, e ha l’obiettivo di avviare un confronto concreto su come distribuire meglio i flussi turistici durante tutto l’anno.

Durante il tavolo tecnico si parlerà anche di nuovi collegamenti aerei previsti dal 2026, del ruolo delle università nella formazione di nuove figure professionali e della possibilità di costruire un’identità condivisa per il turismo a Palermo.

Toti Piscopo, editore e direttore di travelnostop.com, modererà l’incontro, a cui parteciperanno Giovanni Ruggeri; presidente O.T.I.E., Salvatore Burrafato, presidente Gesap; Maria Carolina Castellucci, vice presidente Fiavet Sicilia e Console della Danimarca; Karen La Rosa, T.O. La Rosa Works; Anna Maria Ulisse, presidente regionale Assoviaggi Confesercenti; Corinna Scaletta, vice presidente nazionale Federagit Confesercenti; Rosa Di Stefano, presidente Federalberghi Palermo; Marco Mineo, presidente Assohotel Palermo; Dario Varagona di Wonderful Italy; Vicio Sole, presidente regionale Assoturismo.

L’incontro punta alla definizione di una strategia comune di destagionalizzazione, capace di sostenere l’economia locale e rendere Palermo una città attrattiva tutto l’anno.

A seguire il programma completo.