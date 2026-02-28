5 webinar per scoprire i vantaggi della piattaforma Etic

Per scoprire ETIC – Eco Turismo in Comune, la nuova piattaforma di governance digitale per le imprese e le amministrazioni pubbliche, arrivano i primi 5 meeting online del calendario della prima quindicina di marzo:

Martedì 3 marzo alle ore 9

Mercoledì 4 marzo alle ore 15

Martedì 10 marzo ore 9

Mercoledì 11 marzo ore 15

Giovedì 12 marzo ore 9

Nel corso del webinar, che ha una durata massima di 30 minuti circa, verrà illustrato il modello innovativo attuato da Etic che punta a valorizzare i territori attraverso un modello di turismo sostenibile e innovativo ma anche ad attrarre investitori.

I meeting online sono rivolti in particolare alle imprese e alle amministrazioni pubbliche perchè Etic punta a essere un’importante vetrina per i 391 comuni siciliani perché, oltre a mettere in una piazza virtuale la propria offerta turistica, possono presentare le diverse opportunità di investimento a mecenati e stakeholder internazionali, alle associazioni del terzo settore e all’imprenditoria privata.

Per partecipare ai meeting online occorre iscriversi cliccando qui

Etic, è un progetto della Logos srl Comunicazione e Immagine, realizzato con il patrocinio di Anci Sicilia e Sicindustria, e vincitore di un bando del Ministero del Turismo. Dopo le anteprime alla Bto di Firenze e alla Bit di Milano, la presentazione ufficiale è in programma durante la XXVIII edizione di Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, dal 10 al 12 aprile al Resort CDS Città del Mare di Terrasini.