Etic-Ecoturismo in Comune in vetrina alla Bit di Milano

Sarà la Bit di Milano la rampa di lancio di ETIC-EcoTurismo in Comune, la nuovissima piattaforma digitale interattiva, disponibile in italiano e in inglese, che punta a valorizzare i territori attraverso un modello di turismo sostenibile e innovativo ma anche ad attrarre investitori.

L’anteprima, preludio del debutto online, è infatti in programma presso lo stand della Regione Sicilia al padiglione 11, martedì 10 febbraio alle ore 16.45. La presentazione ufficiale è, invece, prevista in occasione della XXVIII edizione di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi, dal 10 al 12 aprile al Resort CDS Città del Mare di Terrasini.

La Sicilia è, infatti, la regione pilota della piattaforma, progettata dalla Logos srl Comunicazione e Immagine con il patrocinio di Anci Sicilia e Sicindustria e risultata vincitrice di un bando del Ministero del Turismo. Per i 391 comuni dell’Isola si tratta di un’importante vetrina perché, oltre a mettere in una piazza virtuale la propria offerta turistica, possono presentare le diverse opportunità di investimento a mecenati e stakeholder internazionali, alle associazioni del terzo settore e all’imprenditoria privata.

ETIC, infatti, rappresenta uno strumento di affiancamento per le amministrazioni comunali che vogliono essere protagoniste di un rilancio turistico, economico e rigenerativo delle rispettive Comunità. La piattaforma ospita bandi, progetti, immobili da valorizzare, collaborazioni scientifiche e sponsorizzazioni. Si tratta, quindi, di uno strumento di governance digitale che non si trova nei classici portali di viaggio e che presenta numeri concreti: quanti comuni partecipano, quante opportunità sono pubblicate, quale potenzialità economiche hanno, quante manifestazioni di interesse vengono raccolte. In questo modo, si mira a favorire una contaminazione tra soggetti attivi con l’obiettivo di favorire un vero sviluppo economico territoriale e non solo un percorso di promozione.

Sì, perché ogni comune ha anche una sua area dedicata e personalizzata con tutte le informazioni sulla consistenza turistica, economica e sociale del territorio, ma anche le attrazioni, i servizi, gli eventi, le manifestazioni, le tradizioni e le opportunità di crescita. I turisti possono consultare il sito per scoprire cosa visitare (monumenti, itinerari, eventi), dove dormire (case vacanze, hotel), dove curarsi (ospedali, servizi sanitari), dove rilassarsi (locali, spiagge e lidi). Una visione completa del territorio, una fotografia dello sviluppo territoriale, economico e sociale che consente di tracciare una prima valutazione a potenziali investitori o viaggiatori.

L’obiettivo, infatti, è anche quello di valorizzare i comuni con la loro identità culturale, con esperienze che rispettano i ritmi della natura e lontane dai percorsi battuti tradizionalmente dai flussi turistici, per contrastare fenomeni emergenti di overtourism, che rischiano di depauperare il patrimonio socio-culturale, riducendo la qualità dell’esperienza turistica, o quello, purtroppo ormai consolidato, dello spopolamento dei borghi.

“La piattaforma che sarà integrata e sostenuta da Travelnostop.com – sottolinea Toti Piscopo, ceo della Logos – è stata immediatamente condivisa dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana perché rispecchia l’obiettivo, non più rinviabile, di integrare la tradizionale offerta sole/mare con una più esclusiva offerta culturale di punta per il periodo novembre-marzo spalmata sull’intero territorio siciliano e non solo sulle più importanti e note località turistiche. Un modus operandi certificato anche dalla recente approvazione da parte della giunta del Programma triennale di sviluppo turistico che punta su destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici. Del resto, l’intenzione di favorire il processo di allungamento delle stagionalità turistiche accostandolo alla valorizzazione dei territori, impropriamente definiti minori, è stata anche uno dei capisaldi del Terzo Forum Internazionale del Turismo, organizzato recentemente a Milano dal ministero del Turismo”.