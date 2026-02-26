La Fantasanremo-mania conquista anche la Logos: ecco la nostra squadra ideale

La Fantasanremo-mania ha raggiunto anche la Logos! Da chi sarebbe composta la nostra squadra ideale? E quali brani porterebbero sul palco dell’Ariston? Questo è quello che la nostra Redazione, presa dall’entusiasmo del Festival che da giorni invade TV, social e giornali, si è chiesta.

A capitanare la squadra non può che essere Travelnostop.com, il nostro quotidiano online di turismo, che potrebbe partecipare alla gara con ‘Siamo solo noi’ di Vasco Rossi.

Per Travelexpo – Borsa globale dei turismi, che sta già scaldando i motori per l’edizione 2026, dal 10 al 12 aprile, il brano ideale non può che essere ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri.

L’ultimo arrivato in casa Logos: Etic – Ecoturismo in Comune, la nuova piattaforma digitale che valorizza i comuni, potrebbe fare il suo debutto con ‘Montagne verdi’ di Marcella Bella, tra turismo slow, esperienze e borghi.

Il workshop itinerante del turismo, Travelexpo Roadshow, non può che salire sul palco intonando ‘Nord sud ovest est’ degli 883 visto che da anni con la sua carovana itinerante invade mezza Italia, dalla Sicilia al Nord Italia.

A chiudere la “nostra” squadra la Giornata mondiale del turismo, l’evento che si celebra in tutto il mondo ogni 27 settembre, che la Logos srl ha trasformato in appuntamento fisso tra forum e workshop con esperti del settore. Il tutto sulle note, neanche a dirlo, di ‘Sì, viaggiare’ di Lucio Battisti.