A Travelexpo 20 motivi per visitare la Spagna nel 2026

Jerez de la Frontera capitale gastronomica della Spagna 2026, Huesca Miglior Destinazione di Avventura del Mondo, Cadiz best in travel Lonely planet 2026, l’Eclissi solare 2026. Nel 2026 la Spagna offrirà un calendario ricco di iniziative culturali e turistiche che verranno presentate agli agenti di viaggio che parteciperanno alla 28esima edizione di Travelexpo, in programma dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini.

Dagli ampliamenti e inaugurazioni di nuovi musei alle esperienze di natura e sostenibili, fino a eventi unici legati a celebrazioni importanti, come gli anniversari di Gaudí e Manuel de Falla e l’eclissi solare del 12 agosto 2026 che regalerà uno spettacolo naturale imperdibile, mentre eventi sportivi internazionali, esperienze immersive e percorsi enogastronomici saranno l’occasione per scoprire la cultura e i sapori della Spagna con esperienze uniche e coinvolgenti.

1. Jerez, Capitale gastronomica 2026

Jerez de la Frontera è stata proclamata Capitale Spagnola della Gastronomia 2026, un riconoscimento che celebra l’eccellenza della sua tradizione culinaria e il ruolo strategico della gastronomia nello sviluppo del turismo locale. Succede ad Alicante.

Il programma del 2026 prevede eventi culturali e gastronomici di grande rilievo: la 30 edizione del Festival di Jerez di flamenco dal 20 febbraio al 7 marzo, la Fiera del Cavallo dal 9 al 16 maggio, il salone dei vini Vinoble dal 30 maggio al 1 giugno e le Feste de la Vendemmia dal 28 agosto al 12 settembre. Non mancheranno la Settimana Santa in primavera e feste popolari come la Fiesta de la Bulería in estate.

2. Paesi Baschi – Destinazione National Geographic 2026

I Paesi Baschi sono stati inseriti da National Geographic tra le destinazioni “Best of the World 2026”, un riconoscimento che premia una regione autentica, capace di unire natura, cultura e gastronomia in un equilibrio unico.

3. Cadice – Best in Travel Lonely Planet 2026

Cadice è stata inserita tra le destinazioni “Best in Travel 2026” di Lonely Planet grazie alla sua identità unica, autentica e profondamente legata al mare, alla storia e allo stile di vita andaluso. Cadice è una delle città più antiche d’Europa, con oltre 3.000 anni di storia, e conserva un patrimonio storico straordinario fatto di torri di avvistamento, fortificazioni, cattedrali e quartieri popolari che raccontano il suo passato fenicio, romano e andaluso. La città si distingue per il suo rapporto intimo con l’oceano Atlantico.

4. Minorca – “Isola dell’arte” Opening Cultural

È il grande evento che segna l’inizio della stagione culturale dell’arte contemporanea a Menorca nel 2026. Nell’ambito della nuova strategia dell’isola per puntare su cultura, arte e turismo tutto l’anno, questo opening si terrà dopo Pasqua, dal 7 al 24 aprile 2026, con un programma di oltre 20 giorni di attività dedicate all’arte e alla creatività. Durante questo periodo, più di 35 gallerie e spazi espositivi dell’isola apriranno le loro porte per offrire al pubblico rassegne artistiche, mostre, percorsi e visite guidate, concerti, performance, degustazioni gastronomiche, workshop e conferenze.

5. Requena, città spagnola del vino 2026

L’Associazione Spagnola delle Città del Vino (Acevin) ha proclamato Requena come Città Spagnola del Vino 2026. Questa località della Comunità Valenciana, è stata dichiarata Complesso Storico-Artistico nel 1966 e si distingue per la sua lunga tradizione vitivinicola e per i suoi attrattivi storici, culturali e patrimoniali.

6. Eclissi solare del 12 agosto 2026

Mercoledì 12 agosto 2026 la luna oscurerà completamente il Sole in una fascia che attraverserà 13 comunità autonome, dalla Galizia alle Isole Baleari. Sarà la prima eclissi solare totale visibile dalla Penisola Iberica in più di 120 anni. Gli appassionati di astronomia e gli amanti dello spettacolo naturale avranno un appuntamento imperdibile: l’eclissi sarà osservabile in diverse regioni della Spagna, principalmente Galizia, Asturie, Castilla y León, Paesi Baschi, La Rioja e sud dell’Aragona. Mentre grandi città come A Coruña, Oviedo, Santander, León, Bilbao e Palma di Maiorca attireranno migliaia di visitatori, molti esperti consigliano di spostarsi verso località interne e meno conosciute, dove sarà possibile vivere il fenomeno in tranquillità e con panorami spettacolari.

7. Riserva ecoturistica della Spagna Verde

È operativa la Riserva di Ecoturismo della Spagna Verde, la più grande rete ecoturistica d’Europa, che si snoda lungo le coste di Cantabria, Galizia, Asturie e Paesi Baschi. Questa iniziativa ambiziosa connette 331 aziende in 25 aree naturali protette, offrendo esperienze di turismo sostenibile che uniscono natura, cultura e tradizioni locali. È possibile scoprire le imponenti scogliere della costa cantabrica, i parchi naturali delle Asturie, i villaggi unici della Galizia e le riserve naturali dei Paesi Baschi, in un percorso che fonde bellezza paesaggistica e responsabilità ambientale, anche lungo tratti storici come il Cammino del Nord.

8. Huesca in Aragona, Miglior Destinazione di Avventura del Mondo

La provincia di Huesca, nel cuore dell’Alto Aragón, è stata premiata come Miglior Destinazione di Avventura del Mondo 2025 ai prestigiosi World Travel Awards (WTA). Il riconoscimento, considerato l’Oscar del turismo, conferma la regione come epicentro globale per il turismo sportivo, naturalistico e d’avventura. Ciò che distingue Huesca dagli altri grandi destinazioni di avventura è la varietà e l’intensità delle attività sportive disponibili.

9. Saragozza premiata con il prestigioso Access City Award 2026

Saragozza ha ricevuto il premio Access City Award 2026, riconoscimento conferito dalla Commissione Europea alle città che si distinguono per le politiche e le iniziative a favore dell’accessibilità e dell’inclusione delle persone con disabilità.

10. Barcellona 2026, anniversario Gaudì e Capitale Mondiale dell’Architettura

Nel 2026 la Spagna renderà omaggio a uno dei più grandi geni dell’architettura di tutti i tempi con l’Anno Gaudí, una celebrazione ufficiale del centenario della morte di Antoni Gaudí, dichiarata Evento di Eccezionale Interesse Pubblico per il periodo 2025-2027. Durante tutto il 2026, un ricco programma di mostre, congressi, percorsi culturali ed eventi divulgativi coinvolgerà le principali opere di Gaudí a Barcellona, dalla Sagrada Familia a Casa Batlló, Casa Milà (La Pedrera) e il Parc Güell, ma anche altri luoghi emblematici legati alla sua produzione fuori dalla Catalogna, come El Capricho a Comillas (Cantabria), il Palazzo Episcopale di Astorga e Casa Botines a León.

11. Manuel de Falla, 150° anniversario della nascita e 80° della morte

Nel 2026 la Spagna renderà omaggio a Manuel de Falla, una delle figure più importanti della musica europea del XX secolo, in occasione del 150° anniversario della sua nascita e dell’80° anniversario della sua morte. Sia Cadice, città natale del compositore, sia Granada, luogo fondamentale della sua maturità artistica e intellettuale, saranno al centro del programma commemorativo.

12. Cuenca celebra il 30° anniversario della dichiarazione Patrimonio dell’Umanità

La città di Cuenca commemora il 30° anniversario della sua dichiarazione come Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO, avvenuta nel 1996. Per celebrare l’evento, sono previsti numerosi appuntamenti culturali, visite guidate speciali, mostre e attività per residenti e turisti, che permetteranno di scoprire la storia, l’arte e le bellezze naturali di Cuenca in un’atmosfera festosa e partecipativa.

13. Ampliamento del CAAC a Siviglia

Il CAAC Centro Andaluso di Arte Contemporanea si trova a Siviglia, nell’area dell’ex Monastero di La Cartuja, un complesso storico risalente al XV secolo. Il centro è uno dei principali poli culturali e artistici dell’Andalusia e offre una panoramica sulle tendenze artistiche spagnole dalla metà del XX secolo fino ai giorni nostri. L’ampliamento del CAAC diventerà realtà nel primo trimestre del 2026, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento culturale e spazio di innovazione artistica a Siviglia.

14. Riapertura del Museo Sorolla a Madrid

Nel 2026, il Museo Sorolla di Madrid riaprirà le sue porte dopo un’ambiziosa ristrutturazione e ampliamento, offrendo al pubblico un’esperienza rinnovata ma sempre rispettosa dell’essenza originale dell’edificio. Il museo conserva l’atmosfera originale della casa e dello studio del pittore valenciano e ne custodisce la più ricca collezione delle sue opere. Si tratta di una delle case di artista più complete e meglio conservate in Europa, con un giardino progettato dallo stesso Sorolla che rappresenta una splendida oasi nel cuore della città.

15. Ampliamento del Museo di Belle Arti di Bilbao

Il Museo di Belle Arti di Bilbao celebrerà la riapertura del nuovo edificio e l’ampliamento con un calendario inaugurale che si estenderà dal 24 giugno al 5 ottobre 2026, in occasione del 115° anniversario del museo. L’evento comprenderà una serie di aperture e attività culturali, culminando con una grande esposizione nello spazio recentemente costruito Agravitas. Il 24 giugno verrà inaugurato il nuovo atrio Arriaga, che permetterà di collegare i due edifici esistenti attraverso uno spazio comune e luminoso. La inaugurazione ufficiale del museo ampliato con Agravitas avverrà il 5 ottobre, anniversario della fondazione del museo.

16. Nuovo museo Sorolla a Valencia

Nel 2026 Valencia celebrerà il suo pittore più illustre con l’apertura di un nuovo museo dedicato a Joaquín Sorolla, pittore nato a Valencia e universalmente riconosciuto per la sua straordinaria capacità di catturare la luce mediterranea e i colori intensi della vita spagnola. Il museo sorgerà nel emblematico e monumentale Palazzo delle Comunicazioni, in Plaza del Ayuntamiento, e raccoglierà 220 opere provenienti dalla Hispanic Society of America.

17. Faro Santander, nuovo spazio culturale nella baia di Santander

Faro Santander è un nuovo spazio dedicato alla cultura, arte, tecnologia e innovazione, che sarà ospitato nell’edificio Pereda, l’antica sede storica del Banco Santander, uno degli edifici più emblematici della città. L’inaugurazione è prevista per l’estate di 2026, trasformando l’ex sede bancaria in un punto di riferimento culturale aperto al pubblico, pronto a diventare un simbolo della città e della regione.

18. Madrid accende i motori con il Gran Premio di Spagna di Formula 1

Madrid si prepara a ospitare uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: il Gran Premio di Spagna di Formula 1, in programma dal 11 al 13 settembre 2026 sul nuovo circuito urbano MADRING, situato nell’area di IFEMA MADRID e Valdebebas, a pochi minuti dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas. La gara, che sarà la 16ª tappa del Campionato mondiale di Formula 1 2026, segna il ritorno della

competizione nella capitale spagnola dopo oltre quattro decenni e fa di Madrid l’unica capitale

europea a ospitare un Gran Premio della massima serie automobilistica.

19. Bilbao ospita le finali europee di rugby 2026

La città di Bilbao si prepara a ospitare uno degli eventi più importanti del rugby europeo: le finali della EPCR Challenge Cup e della Investec Champions Cup 2026, in programma venerdì 22 e 16 sabato 23 maggio 2026 allo stadio San Mamés, uno degli impianti sportivi più moderni e iconici della Spagna. La EPCR Challenge Cup, seconda competizione europea per club, disputerà la sua finale il 22 maggio, mentre la Investec Champions Cup, la massima competizione continentale, si concluderà il 23 maggio, offrendo due giorni di grande rugby internazionale a tifosi e appassionati da tutta Europa.

20. La 12ª edizione dei Gay Games arriva a Valencia

Valencia sarà la sede della 12ª edizione dei Gay Games 2026, uno degli eventi sportivi e culturali internazionali più importanti dedicati alla diversità, all’inclusione e alla partecipazione. I giochi si terranno dal 27 giugno al 4 luglio 2026, per circa 8 giorni di competizioni e attività. I Gay Games è una manifestazione aperta a tutti, indipendentemente da età, orientamento sessuale, genere o abilità, fondata sui principi di partecipazione, inclusione e miglioramento personale.