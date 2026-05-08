Spagna: nessuno lascerà la Hondius se non per andare in aeroporto

Il governo spagnolo ha illustrato il piano predisposto per l’arrivo a Tenerife della nave crociera Mv Hondius, con un focolaio di hantavirus e il cui “arrivo è previsto per domenica a mezzogiorno”, secondo quanto ha segnalato la direttrice generale della Protezione Civile, Virginia Barcones.

Barcones ha ribadito che la nave resterà in rada davanti al porto di Granadilla de Abona senza attraccare. I passeggeri saranno trasferiti a terra con lance rapide e dispositivi di protezione, ma “nessuno scenderà dalla nave, se non per andare direttamente in aeroporto per il rimpatrio nel proprio Paese d’origine”, ha assicurato. E l’intera area sara “completamente isolata dalla popolazione civile e perimetrata”, senza possibilità di contatto, così come i percorsi verso l’aeroporto.

“E’ stata data ai 23 Paesi d’origine dei passeggeri la possibilità di inviare aerei speciali per raccogliere i propri connazionali”, ha aggiunto. E ha indicato fra questi, 12 Paesi che hanno aderito al Meccanismo europeo di Protezione Civile, per cui l’evacuazione sarà coordinata dalla Commissione Ue: Paesi Bassi (6 passeggeri e 5 persone di equipaggio); Germania (7 passeggeri e 1 equipaggio); Francia (5 passeggeri); Ucraina (5 membri equipaggio), Turchia (3 passeggeri); Irlanda e Belgio (2 passeggeri ciascuno); Grecia (1 passeggero) e Polonia, Portogallo e Montenegro (1 componente equipaggio ciascuno).

Fra i Paesi extra comunitari, sull’Hondius ci sono cittadini provenienti da: Filippine (38 persone equipaggio); Gran Bretagna (19 passeggeri); Stati Uniti (17 passeggeri), Canada e Australia (4 passeggeri ciascuno), India (2 membri equipaggio) e Russia e Guatemala (1 membro equipaggio ciascuno), ha elencato la responsabile della Protezione Civile.

“Gli Stati Uniti si sono detti disponibili a mandare un aereo per rimpatriare i propri connazionali e anche il Regno Unito sta organizzando il trasferimento dei britannici”, ha informato Barcones. Tuttavia non è stato ancora deciso se anche l’equipaggio sarà rimpatriato o se riporteranno la Hondius nei Paesi Bassi.