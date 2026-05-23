Primavera con zaino in spalla: i migliori cammini culturali in Spagna

Terra di antichi cammini, la Spagna è un mosaico di paesaggi, cultura e memoria storica che si svela al meglio a passo lento. Per questo Vueling propone quattro cammini che conducono a Bilbao, Valencia, Valladolid e Siviglia: dal fascino rurale e fluviale del Canale di Castiglia alle tracce epiche del Cammino del Cid, fino alla spiritualità viva del Cammino della Passione in Andalusia e del Cammino di Santiago del Nord, ogni percorso svela un volto distinto della penisola iberica, ideali da scoprire con lentezza nelle giornate luminose primaverili.

Il Cammino di Santiago del Nord: paesaggi atlantici e la vivace Bilbao

Tra oceano e scogliere, con il ritmo delle onde a fare da guida, il Cammino di Santiago del Nord (anche noto come Camino del Norte) è uno degli itinerari più suggestivi e autentici verso Compostela. Meno battuto rispetto ad altri percorsi, segue la costa del Mar Cantabrico da Irún, nei Paesi Baschi, al confine con la Francia, fino alla Galizia, attraversando la Cantabria e le Asturie tra paesaggi spettacolari, borghi marinari e tratti immersi nella natura.

Lungo il percorso, una tappa imperdibile è Bilbao, che sorprende per il perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità: dal fascino del centro storico delle Siete Calles (dedalo di vicoli del centro storico) dove gustare i celebri pintxos (tipici bocconcini creativi con ingredienti infilzati con stuzzicadenti), all’iconico Museo Guggenheim, simbolo della sua anima artistica ed eclettica. Per chi ama l’attività all’aria aperta, il fiume Nervión offre diverse possibilità, dal kayak alle bici d’acqua fino a rilassanti escursioni in barca, mentre il vicino Parque Doña Casilda rappresenta una piacevole oasi verde per una pausa nel cuore della città.

Dall’Italia, Bilbao è raggiungibile grazie a Vueling da Milano Malpensa e, durante la stagione estiva, anche da Roma Fiumicino.

Il Cammino del Cid: sulle tracce del Medioevo, destinazione Valencia

Sulle tracce di un eroe leggendario, tra castelli, borghi senza tempo e paesaggi incontaminati: il Cammino del Cid è uno degli itinerari culturali più affascinanti in Spagna. Ripercorre le gesta di Rodrigo Díaz de Vivar, protagonista del poema epico Cantar de Mio Cid, attraversando otto province e quattro comunità autonome, da Vivar del Cid, nei pressi di Burgos, fino alla costa mediterranea. Con oltre 1.400 km di sentieri e 2.000 km di strade, suddivisi in tappe da 50 a 300 km, il percorso si adatta anche a viaggi più brevi ed è ideale per chi ama il trekking e il turismo lento, tra natura incontaminata e oltre 70 aree protette. Lungo il Cammino si attraversano otto province spagnole, intrecciando paesaggi e importanti testimonianze storiche e culturali. Si parte da Burgos, dominata dalla sua cattedrale gotica Patrimonio UNESCO, per poi raggiungere la provincia di Soria, dove ci si può perdere tra i vicoli di borghi storici come El Burgo de Osma e San Esteban de Gormaz.

Il viaggio prosegue attraverso le terre di Guadalajara, tra le tradizionali architetture montane di Anguita e l’imponente castello di Molina de Aragón, fino a Saragozza, dove spiccano la Basilica del Pilar e la Cattedrale del Salvador. Dal fascino medievale di Albarracín, nella provincia di Teruel, il cammino raggiunge poi la provincia di Castellón, il cui capoluogo Castellón de la Plana custodisce monumenti come la Basilica de Santa María del Lledó, fino a raggiungere i paesaggi montuosi della provincia di Alicante. Il viaggio conduce infine alla vivace Valencia, città simbolo della conclusione dell’impresa del Cid e meta ideale per chi voglia coniugare storia, cultura e approfittare della costa. Il percorso sorprende anche sul piano naturalistico, tra scenari come il Canyon del Río Lobos e la Sierra de Albarracín, e su quello gastronomico: lungo il tragitto, infatti, si possono gustare l’agnello arrosto tipico di Burgos, le specialità castigliane e, infine, la celebre paella valenciana come gustoso premio all’arrivo.

Dall’Italia, Valencia è raggiungibile grazie a Vueling con voli in connessione da Barcellona.

Il Canale di Castiglia: capolavoro d’ingegneria tra borghi storici, fino a Valladolid

Tra corsi d’acqua e paesaggi senza tempo, il Canale di Castiglia è una delle opere più affascinanti dell’ingegneria illuminista spagnola. Costruito tra XVIII e XIX secolo per il trasporto dei cereali dalla Meseta ai porti del nord, è oggi un itinerario da vivere a ritmo lento. Si estende per oltre 200 km nelle province di Palencia, Burgos e soprattutto Valladolid, con Medina de Rioseco tra le tappe più significative. Il tracciato, articolato nei rami Norte, Campos e Sur, si percorre a piedi, in bici ma anche in barca e presenta 49 chiuse, oltre a ponti, mulini e acquedotti che raccontano la sua storia industriale. Oggi è anche un corridoio verde tra le Lagune de la Nava e la Tierra de Campos dove canneti, specchi d’acqua e ampi orizzonti creano un ambiente ideale per il birdwatching e per un’immersione autentica nella natura. Il viaggio si completa con un assaggio della gastronomia tradizionale, dal lechazo asado (agnello arrosto) ai vini locali.

Dall’Italia, Valladolid è raggiungibile grazie a Vueling con voli in connessione da Barcellona.

Il Cammino della Passione: l’Andalusia più autentica, fino a Siviglia

Nel cuore dell’Andalusia, il Cammino della Passione (Caminos de Pasión) unisce dieci città delle province di Jaén, Córdoba e Siviglia in un itinerario che racconta l’anima più autentica e le tradizioni popolari del sud della Spagna. Il percorso attraversa borghi storici come Alcalá la Real, Priego de Córdoba, Lucena, Puente Genil, Cabra, Osuna, Écija, Carmona e Utrera, tra centri storici, chiese barocche, conventi e musei della devozione popolare. Particolarmente rappresentativa è Priego de Córdoba, con il suo barocco riccamente decorato, mentre i centri della provincia di Siviglia offrono eleganti architetture rinascimentali e atmosfere genuine.

Tra uliveti secolari e paesaggi rurali, il cammino attraversa anche le Sierras Subbéticas, un’area ideale per fare trekking e cicloturismo, grazie alla rete di sentieri che vi si incontrano. A completare l’esperienza, la gastronomia locale propone piatti tradizionali come migas (piatto povero a base di pane raffermo saltato in padella), bacalao, zuppe d’aglio e dolci conventuali (così chiamati perché tradizionalmente realizzati dalle suore di clausura nei monasteri), tra cui torrijas (fette di pane secco immerse nel latte aromatizzato con cannella e scorza di agrumi, passate nell’uovo, fritte e infine cosparse di zucchero o miele) e pestiños (piccoli dolci fritti a base di farina).

Dall’Italia, Siviglia è raggiungibile grazie a Vueling con voli in connessione da Barcellona.