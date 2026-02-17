Travelexpo, aperto il preaccredito per le adv

Il weekend dedicato a Travelexpo è sempre più vicino: quest’anno infatti la tre giorni che vede protagonista il mercato turistico siciliano si svolge da venerdì 10 a domenica 12 aprile, nella consueta location del CDSHotels Terrasini – Città del Mare.

E come ogni anno, per gli agenti di viaggio c’è la possiblità di visitare la manifestazione e pernottare gratuitamente. La LOGOS srl comunicazione e immagine, che organizza la borsa, offre l’ospitalità in pensione completa e sistemazione in camera doppia per una notte a scelta tra venerdì 10 o sabato 11 aprile. La gratuità sarà riconosciuta ad un solo partecipante per agenzia di viaggio e per ragione sociale.

Nel caso in cui si volesse fruire di entrambi i pernottamenti, il secondo sarà a carico dell’adv. Non potendo offrire camere singole, l’organizzazione si riserva di sistemare nella stessa camera partecipanti di diverse agenzie.

Chi volesse partecipare e pernottare deve compilare il form di pre-accredito cliccando qui.

L’ingresso al workshop è gratuito e rigorosamente riservato agli Agenti di Viaggio ed operatori turistici interessati che potranno accedere al salone espositivo nelle seguenti fasce orarie:

venerdì 10 aprile dalle 15 alle 18.30

sabato 11 aprile dalle 9 alle 18.30

domenica 12 aprile dalle 9 alle 12