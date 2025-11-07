Etic sbarca a Bto: è nel panel sull’Eco-turismo Empatico

ETIC-EcoTurismo in Comune varca i confini siciliani: la nuovissima piattaforma digitale interattiva,

disponibile in italiano e in inglese, presentata in anteprima a Palermo lo scorso 27 settembre

durante la Giornata mondiale del Turismo, sbarca infatti a BTO, in programma martedì 11 e mercoledì 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze

Regione pilota della piattaforma, progettata dalla Logos srl Comunicazione e Immagine e risultata vincitrice di un bando del Ministero del Turismo, è la Sicilia. Per i 391 comuni dell’Isola si tratta di un’importante vetrina perché, oltre a mettere in una piazza virtuale la propria offerta turistica, possono presentare le diverse opportunità di investimento a mecenati e stakeholder internazionali, alle associazioni del terzo settore e all’imprenditoria privata. In questa seconda fase, però saranno protagoniste anche altre regioni italiane a partire proprio dalla Toscana, con una prima mappatura delle opportunità di investimento e delle attrattive turistiche dei suoi 273 comuni.

ETIC sarà, dunque, protagonista del panel dal titolo “Eco-turismo Empatico: AI, Piattaforme e Gentilezza per le Destinazioni del Futuro” previsto per martedì 11 novembre alle 16 che verterà sulla possibilità, reale o presunta, che tecnologia e relazioni umane possano convivere per creare destinazioni più sostenibili, accoglienti e competitive.

Il dialogo, moderato da Ornella D’Alessio, giornalista di Viaggi, formatrice Turismo sostenibile, tra Salvatore Piscopo, Giorgia Deiuri e Massimo Canducci intreccia tre prospettive complementari: una piattaforma digitale, appunto, che con l’intelligenza artificiale trasforma i bisogni dei territori in una Banca delle opportunità per Comuni, operatori e investitori; la gentilezza come infrastruttura invisibile che rafforza fiducia, accoglienza e posizionamento delle destinazioni; e l’Empathic Travel, dove AI emotiva e sensori predittivi anticipano desideri ed emozioni dei viaggiatori, personalizzando l’esperienza senza perdere autenticità.

Un confronto che mostra come innovazione e umanità possano coesistere, aprendo scenari concreti per un turismo capace di generare valore per comunità, viaggiatori e ambiente.