San Valentino alle Terme dell’Emilia Romagna

Le Terme dell’Emilia Romagna invitano tutti gli innamorati a concedersi una pausa speciale all’insegna del relax, della complicità e delle emozioni condivise. Sono disponibili i Pacchetti San Valentino di quest’anno, pensati per trasformare la festa romantica per eccellenza in un viaggio di salute e benessere tra acque termali, rituali esclusivi e atmosfere suggestive, capaci di far riscoprire il piacere di prendersi cura di sé e della persona amata.

Le nuove proposte sono disponibili sul sito www.termemiliaromagna.it, cliccando sul pop-up ‘Speciale Benessere: San Valentino’ e nascono dall’unione del prezioso valore terapeutico delle acque sulfuree e salsobromoiodiche al fascino di esperienze create su misura per due. Ambienti intimi, luci soffuse, profumi avvolgenti e trattamenti dedicati diventano così il contesto ideale per celebrare l’amore, immersi nei paesaggi dell’Emilia Romagna tra colline, borghi storici e una tradizione di accoglienza che rende ogni soggiorno unico.

Tra le esperienze più romantiche spicca la serata speciale proposta dalle Terme San Luca, pensata per le coppie, con il suggestivo Aufguss in sauna a lume di candela per lasciarsi andare al relax più profondo. Alle Terme della Salvarola, invece, l’amore si esprime attraverso ‘Coccole di Cacao’, massaggio di coppia avvolgente con burro di cacao caldo e delicate note di vaniglia accompagnato da una tisana speziata all’arancia e cannella e da una piccola delizia al cioccolato, per concludere l’esperienza con un tocco di dolcezza.

Per chi desidera il contatto benefico dell’acqua, le Terme di Punta Marina propongono l’accesso alla piscina termale con percorso idrovascolare, ideale per rilassare il corpo e rigenerare la mente insieme alla propria dolce metà. Alle Terme dell’Agriturismo torna invece il massaggio di coppia “Tra le nuvole”, un’esperienza rilassante e rigenerante da condividere per ritrovare equilibrio, armonia interiore e una profonda sensazione di benessere.

Il romanticismo si accende anche alle Terme di Porretta, dove il percorso delle acque si veste di un’atmosfera suggestiva grazie all’illuminazione a lume di candela, accolta da un calice di benvenuto per brindare all’amore. Alle Terme di Riolo, San Valentino diventa un evento speciale con “Calici e Stelle Specials”: una serata che unisce l’ingresso in piscina termale a un’esperienza di coppia in acqua sotto le stelle, seguita da una cena inclusa, per vivere emozioni indimenticabili in un contesto unico. Infine, alle Terme di Monticelli la festa degli innamorati si celebra anche a tavola con una raffinata cena di San Valentino per due al Ristorante ‘La Veranda’, dove le proposte degli chef e una serata pianobar sapranno creare l’atmosfera perfetta per condividere momenti romantici e costruire nuovi ricordi insieme.

I Pacchetti San Valentino delle Terme dell’Emilia Romagna rappresentano anche un’idea regalo originale e significativa: un dono che si trasforma in un’esperienza da vivere in due, capace di regalare benessere autentico e tempo di qualità condiviso.