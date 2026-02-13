L’Hotel d’Inghilterra Roma ottiene un nuovo riconoscimento

Forbes Travel Guide, l’unico sistema di valutazione globale per hotel di lusso, ristoranti, spa e navi da crociera, ha annunciato i vincitori Star Awards 2026. L’Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione ha ricevuto il nuovo Forbes Travel Guide Awards ottenendo 4 stelle, riconoscimento riservato alle strutture d’eccellenza che si distinguono per il servizio di alto livello e la distinta attenzione ai dettagli. Il risultato è consultabile, insieme all’elenco completo dei vincitori, su ForbesTravelGuide.com.

Situato a pochi passi da Piazza di Spagna e Via Condotti, nel quartiere romano della moda, l’Hotel d’Inghilterra unisce fascino storico e stile italiano moderno. Da oltre un secolo è rifugio prediletto dell’élite internazionale, apprezzato per la sua posizione strategica, gli interni eclettici e la sua eleganza innata. Il recente intervento di restauro, portato avanti da Starhotels nel 2024, ha riportato la sua facciata storica, le camere, le suite e gli spazi conviviali al loro splendore originale, impreziositi dal contributo di maestri artigiani italiani, come parte del progetto di mecenatismo contemporaneo del Gruppo ‘La Grande Bellezza – The Dream Factory’.

Le camere e suite, concepite come raffinate residenze private, uniscono pezzi unici d’antiquariato, restaurati da artigiani romani, a elementi di design moderno. Tra le camere più ricercate spiccano le Executive Suite, le Balcony Suite – con affaccio privilegiato sui tetti di Roma – e la Penthouse Suite, con una terrazza privata di 70 mq che incornicia viste uniche da Villa Medici al Vittoriano.

L’esperienza gastronomica dell’hotel ruota intorno al ristorante Café Romano, un elegante salotto italiano con un raffinato dehors su Via Borgognona, dove vengono proposti menù stagionali ispirati alla tradizione romana. Il Café Romano Lounge Bar serve cocktail senza tempo, mentre la Terrazza Romana, recentemente inaugurata, propone drink signature con viste sui monumenti e le cupole di Roma, in un giardino urbano mediterraneo. Completa l’esperienza la nuova SPA Suite, un’oasi di benessere esclusiva con aree trattamenti e rituali esclusivi nel cuore della città.

Tra gli ospiti illustri che hanno soggiornato all’Hotel d’Inghilterra figurano Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Hans Christian Andersen, Audrey Hepburn ed Elizabeth Taylor. Oggi come allora, l’hotel continua ad attrarre un pubblico internazionale raffinato che cerca autenticità e ospitalità italiana nel cuore della città.

“Grazie al recente restauro conservativo, il nostro storico palazzo ha riacquistato la sua eleganza romana e l’autenticità vissuta – ha detto Massimo Colli, General Manager dell’Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione – L’inclusione nella Forbes Travel Guide è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno costante per la qualità, che ci permette di accogliere nel cuore della città Eterna esigenti ospiti da tutto il mondo con un servizio impeccabile, l’ospitalità tutta italiana e l’accesso privilegiato a esperienze per scoprire la nostra affascinate Roma”.

La tanto attesa lista dei 68° Star Awards annuali di Forbes Travel Guide copre oltre 95 paesi.

“I vincitori degli Star Awards di Forbes Travel Guide incarnano l’eccellenza nell’ospitalità – ha detto Amanda Frasier, Presidente Standards & Ratings di Forbes Travel Guide – La lista di quest’anno riflette il cambiamento nel panorama del lusso, con strutture che stabiliscono il nuovo standard per esperienze autentiche, offrendo servizi senza pari, e regalando momenti indimenticabili. Siamo entusiasti di riconoscere il loro impegno nel creare soluzioni di viaggio di livello mondiale per i sempre più esigenti ospiti di oggi”.

Questo riconoscimento si aggiunge a un palmarès di traguardi raggiunti recentemente dall’Hotel d’Inghilterra: tra i più prestigiosi figurano i Readers’ Choice Awards di Condé Nast Traveller 2025, la It List di Travel + Leisure 2025 e l’inclusione nella guida The Tatler Travel 2026.

Cliccare sul link per visualizzare i nuovi vincitori dei premi Star: ForbesTravelGuide.com.