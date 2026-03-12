Dalle new entry a Etic: il punto su Travelexpo a un mese dal via

A poco meno di un mese dal taglio del nastro della 28esima edizione di Travelexpo, in programma dal 10 al 12 aprile, si comincia a delinare un ricco parterre di espositori, ospiti e agenti di viaggio siciliani già preaccreditati. Resta centrale la partecipazione delle compagnie aeree, con alcuni debutti di spicco tra cui Air Canada e Islandair, oltre alla consueta presenza della Gesap.

Rispetto alla mission di sostenere il sistema produttivo delle agenzie e contemporaneamente essere vetrina per tour operator e vettori, l’elemento di novità di questa edizione 2026 è lo spazio dedicato alla Sicilia, che diventa l’ospite speciale a casa propria. L’Isola, tra le destinazioni più gettonate e cliccate degli ultimi anni, avrà infatti uno spazio riservato e dedicato nella hall del CDS CIttà del Mare di Terrasini, dove si svolge la Borsa.

La Regione Siciliana sarà presente con ETIC, la piattaforma per il sistema di governance digitale dei territori che focalizza l’attenzione sui 391 comuni riprendendo il leitmotiv lanciato da Travelnostop.com qualche anno fa “I Territori della Sicilia e la Sicilia dei Territori”. ETIC Sicilia, comunque, è solo il primo tassello di una strategia che intende coinvolgere tutte le regioni italiane e offrire alle amministraziopni comunali nuove opportunita di investimento e sviluppo turistico.

Work in progress, intanto, il panel di formazione e informazione dedicato agli ospiti di Travelexpo che possono ancora preaccreditarsi cliccando sul link dedicato e compilando il form di iscrizione.