Luci, colori ed ecosostenibilità: Extempora Servizi a Travelexpo

Uno stile raffinato, colorato e di grande impatto visivo, che trasmette anche un messaggio di ecosostenibilità e rispetto per l’ambiente: questo è Extempora Servizi di Davide Anello, azienda palermitana specializzata in stampa digitale di grande formato, allestimenti grafici personalizzati e soluzioni di comunicazione visiva, che ha presentato tutti i sui prodotti e le novità del 2026 alla 28esima edizione di Travelexpo Borsa globale dei turismi.

“Siamo un’impresa palermitana attiva da circa 30 anni – spiega Anello a Travelnostop -. Produciamo soluzioni creative per tutto quello che riguarda la decorazione: il nostro obiettivo è trasformare i vostri ambienti nei vostri desideri”.

I servizi di Extempora vanno dalla progettazione all’installazione, inclusi espositori, rivestimenti di superfici e una linea di Ecoarredo in cartone riciclabile. Proprio a Travelexpo, Anello e il suo team hanno dato vita allo spazio ETIC – Ecoturismo in Comune con un allestimento realizzato interamente in cartone, che grazie a specifiche tecniche di lavorazione diventa la base per creare complementi resistenti e dal forte valore estetico. Un’attenzione all’ecosostenibilità e al territorio in pieno spirito ETIC, la nuova piattaforma firmata Logos srl che mira alla valorizzazione dei comuni siciliani.

Intanto, per la nuova stagione c’è anche una novità in casa Extempora: una linea di lampade, che Angela Pizzoli, consulente e responsabile amministrativo di Extempora, ci racconta: “Con questo nuovo progetto vogliamo promuovere la potenzialità dei colori combinati con dei giochi di luce, trasmettendo un messaggio di energia positiva”. Si tratta di complementi d’arredo pensati per dare comfort: “Immaginate di rientrare a casa dopo una lunga giornata e sentirvi coccolati e accolti dalla luce e dal colore: questo è quello che vogliamo comunicare, e vale per qualsiasi ambiente che si vuole rendere caldo e familiare, da una struttura ricettiva a un lounge bar”, conclude Pizzoli.