Aeroporto Genova, approvato bilancio 2025: traffico in crescita

L’Assemblea dei Soci di Aeroporto di Genova ha approvato il Bilancio di esercizio 2025, confermando il percorso di rilancio dello scalo ligure, che archivia il secondo anno consecutivo con risultati economici positivi.

Il 2025 si è chiuso con ricavi totali pari a 25,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 23,1 milioni del 2024, mentre i costi sono saliti a 24,9 milioni per effetto degli investimenti legati allo sviluppo infrastrutturale e alle attività di marketing a supporto della crescita del traffico passeggeri. L’EBITDA si è attestato a 1,5 milioni di euro e l’utile netto a oltre 105 mila euro.

Secondo la società di gestione, i risultati confermano la sostenibilità economico-finanziaria del “Cristoforo Colombo”, sostenuta da una gestione attenta delle attività operative e dal rafforzamento del comparto commerciale.

Prosegue intanto il trend positivo del traffico passeggeri. Dopo il record storico di 1,577 milioni di viaggiatori registrato nel 2025, anche il primo quadrimestre del 2026 evidenzia una crescita significativa: da gennaio ad aprile sono stati movimentati oltre 465 mila passeggeri, con un incremento del 17,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel solo mese di aprile lo scalo ha registrato 159.105 passeggeri (+14%) e 1.638 movimenti voli (+15%). In aumento sia il traffico nazionale di linea (+12,3%) sia quello internazionale (+24,6%).

A sostenere la crescita hanno contribuito le nuove rotte introdotte da Volotea verso Madrid, da Wizz Air per Cracovia e Varsavia e da Aeroitalia per Roma, oltre al potenziamento dei collegamenti Volotea su Napoli e Parigi Orly.

“L’andamento particolarmente positivo del traffico passeggeri registrato nel primo quadrimestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita dell’aeroporto di Genova”, ha detto il presidente Enrico Musso, sottolineando come il Colombo stia rafforzando il proprio ruolo strategico nel panorama aeroportuale nazionale. Musso ha evidenziato in particolare la crescita del traffico internazionale, segnale di una maggiore attrattività dello scalo grazie all’ampliamento del network di collegamenti. “L’introduzione di nuove rotte e il potenziamento di collegamenti già attivi rappresentano un importante volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio”, ha aggiunto, ricordando tuttavia la necessità di operare in un contesto internazionale complesso e influenzato dalle tensioni geopolitiche.