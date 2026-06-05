Leolandia, arrivano i top creator e l’adrenalina di Reveяsum

Continuano i festeggiamenti per il 55° anniversario di Leolandia, che si prepara ad un’estate piena di sorprese. Tra queste spicca Reveяsum, la nuovissima attrazione che sta già riscuotendo un grande successo: una montagna russa mai vista prima in Italia, che abbina il senso di vuoto della caduta libera, la velocità e la forza centrifuga delle curve paraboliche con l’imprevedibilità del movimento dei veicoli, che ruotano liberamente su sé stessi durante il percorso. Punta di diamante dell’area tematica Crazy Circus, Reveяsum porta a 10 le esperienze ad alta intensità presenti nel parco.

E se l’aria tra i capelli e l’adrenalina non bastano, con l’arrivo dei primi caldi e la ormai imminente conclusione dell’anno scolastico, il parco propone un’ampia selezione di attrazioni acquatiche, costruita su misura per un pubblico di tutte le età. Si parte con un effetto ‘splash’ per i ragazzi più grandi, che potranno sfidare le correnti affrontando le discese mozzafiato sui tronchi di Gold River, con memorabile tuffo finale, o mettersi alla prova a bordo dei gommoni delle vertiginose Rapide dei Draghi.

L’avventura continua nel Golfo del Drago Marino, un’area di 350 metri quadri dominata da un enorme drago colorato, avvinghiato a un vascello pirata. Protetto da una cascata che eroga 1.500 litri d’acqua al minuto, lo spazio promette avventure rinfrescanti tra scivoli, zampilli ed improvvisi scrosci d’acqua che si riversano direttamente dall’albero maestro.

­Dalle creature mitologiche alle storie di mare, il divertimento per i giovani esploratori continua sui mini-tronchi di Pirati alla Deriva e nelle battaglie navali del Tesoro di Rocca Mediterranea, sotto lo sguardo vigile del grande drago Argo. E per un pieno di allegria, spazio alle aree gioco acquatiche ispirate ai cartoni animati, come il colorato Cortile di Masha e lo Spraypark di PJ Masks City. A completare l’offerta, la Baia dei Piccoli Surfisti, una piscina con miniscivoli e un magico secchio d’acqua che attende solo il momento giusto per rovesciarsi e scatenare una cascata di sorrisi!

A rendere ancora più cool la stagione contribuiscono gli appuntamenti con gli idoli dei teenager. Tra gli eventi più attesi, domenica 7 giugno arriverà per la prima volta a Leolandia Simone Rimoldi, in arte Rimoldigno, creator con una community che sfiora il milione di iscritti su YouTube e oltre mezzo milione di follower tra Instagram e TikTok. . A partire dal tormentone “Vai a Letto!”, con i suoi sketch ha costruito negli anni un linguaggio diretto e riconoscibile, raccontando in chiave ironica momenti e dinamiche della vita familiare. Insieme a suo padre, immancabile coprotagonista di molte gag virali, Rimoldigno incontrerà i fan sul palco Minitalia e sarà disponibile per scattare foto ricordo.