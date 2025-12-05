21 Invest di Benetton acquista maggioranza di ParkinGo

05 Dicembre 2025, 11:50

La 21Invest, società di investimento fondata da Alessandro Benetton, acquisisce la maggioranza di ParkinGO, l’operatore di servizi di mobilità integrata per il settore aeroportuale.

Fondata nel 1995 da Giuliano Rovelli, oggi conta 44 parcheggi in corrispondenza dei principali aeroporti italiani, oltre a una selezione di porti e stazioni ferroviarie. Nel2025 prevede ricavi pari a circa 70 milioni di euro, di cui circa il 70% derivante dall’attività di gestione dei parcheggi.

Con l’ingresso di 21Invest, “avvia una nuova fase di crescita, con l’obiettivo di consolidare la leadership in Italia e accelerare l’espansione internazionale. Rovelli resterà Presidente e Riccardo Bellini resta ad.

