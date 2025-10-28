Nel cuore delle Galápagos c’è un aeroporto green

L’aeroporto ecologico delle Galápagos, primo aeroporto al mondo costruito secondo criteri di sostenibilità in Ecuador, ha ottenuto il ‘Livello 4+’, il sesto su una scala di 7 di Airport Carbon Accreditation, l’unico programma di certificazione globale per la gestione delle emissioni di carbonio per gli aeroporti che riconosce che gli scali si trovano in fasi diverse del loro percorso verso una gestione completa delle emissioni di carbonio.

“Questo traguardo – sottolinea Airport Carbon Accreditation – colloca l’aeroporto tra i più accreditati della regione dell’America Latina e dei Caraibi, a testimonianza del suo forte impegno per la decarbonizzazione e del suo ruolo fondamentale nella salvaguardia di uno degli ecosistemi più fragili al mondo”.

Situato nel cuore delle Isole Galápagos e inaugurato nel 2012, l’aeroporto ha aderito all’Airport Carbon Accreditation nel 2015 e da allora ha integrato la sostenibilità al centro delle sue attività. Negli ultimi anni, l’aeroporto si è evoluto in un modello di sostenibilità integrato, che combina l’innovazione tecnica con un profondo rispetto per l’ambiente circostante.

“Tra le sue iniziative principali – viene spiegato – vi sono l’uso di fonti di energia rinnovabili, la gestione di biodigestori per la gestione dei rifiuti organici e l’implementazione di programmi educativi come Galápagos EduLab e PlastiLab, che promuovono la consapevolezza ambientale e il consumo responsabile. Oltre ai suoi successi tecnici, questo traguardo incarna la filosofia dell’aeroporto Ecologico delle Galápagos: la sostenibilità non è una destinazione, ma un modo di operare. Alle Galápagos, un sito Patrimonio dell’Umanità Unesco dove ogni azione ha un impatto, l’aeroporto dimostra che l’aviazione può essere una forza per la conservazione e la connettività”.