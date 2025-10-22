Airbnb diventa sempre più social

Viaggiare non significa solo scoprire nuovi luoghi, ma anche incontrare nuove persone. Spesso però, questi legami svaniscono una volta tornati a casa. Ecco perché Airbnb ha introdotto nuove funzionalità social per le Esperienze: per dare a tutti la possibilità di entrare o restare in contatto con gli altri partecipanti prima, durante e dopo l’attività. In questo modo, si potranno conoscere meglio gli altri partecipanti e, chi lo volesse, potrà mantenere i contatti anche dopo il viaggio.

● Partecipanti: in un recente sondaggio, più di 7 persone intervistate su 10 hanno dichiarato che vorrebbero saperne di più sugli altri ospiti prima di prenotare un’esperienza.

Ora, prima di prenotare, verranno mostrati gli ospiti che parteciperanno all’attività e da dove provengono se avranno scelto di condividere il proprio profilo.

● Messaggi diretti: è possibile richiedere di inviare messaggi direttamente agli altri ospiti conosciuti durante un’esperienza per rimanere in contatto o persino pianificare la prossima attività insieme, tutto direttamente nell’app.

● Contatti nel profilo: ora, nella sezione Contatti della scheda Profilo di Airbnb, è possibile visualizzare le persone incontrate durante le esperienze, in modo da poterle ricontattare facilmente.

Gli ospiti possono usare le nuove funzionalità social mantenendo sempre il controllo su ciò che

condividono e con chi viene condiviso. Per ogni esperienza è possibile scegliere di condividere il

profilo, decidendo in modo chiaro e semplice chi può inviare messaggi e come apparire tra i

Contatti degli altri ospiti. Prima di prenotare, verranno mostrate solo le persone che scelgono di condividere il proprio profilo con altri ospiti.

Inoltre, in vista dell’aumento delle ricerche per i viaggi invernali, Airbnb ha introdotto anche nuovi aggiornamenti:

● Ricerca intelligente e mappe migliorate, per aiutarti a scoprire tesori nascosti

● Un nuovo modo di pagare con la funzionalità Prenota subito, paga dopo

● Un’assistenza clienti potenziata dall’IA per un maggior numero di lingue e paesi

● Altri strumenti per aiutare gli host a gestire il calendario e i prezzi

Strumenti di ricerca più efficaci e nuove opzioni di pagamento

● Gallerie immagini flessibili: quando un ospite cerca un alloggio, ora vedrà più opzioni per case che si trovano appena al di fuori dei criteri della sua ricerca. Ad esempio gli verranno mostrati alloggi con prezzi simili, servizi diversi o sistemazioni in città vicine a un prezzo inferiore, aiutandolo a scoprire ottime opzioni che altrimenti potrebbero sfuggirgli.

● Mappe migliorate: ora le mappe consentono di filtrare facilmente i luoghi d’interesse, le attrazioni, i ristoranti e altro ancora nelle vicinanze. Selezionando un luogo d’interesse qualsiasi verrà visualizzato un riepilogo e la distanza dall’alloggio cercato o appena prenotato. Entro la fine dell’anno, gli ospiti potranno scegliere in base alle proprie preferenze tra diverse visualizzazioni della mappa, tra cui quella satellitare, quella delle strade e quella dei trasporti.

● Prenota subito, paga dopo: con questa funzionalità, gli ospiti possono prenotare un soggiorno idoneo senza pagare nulla in anticipo. Airbnb ha introdotto questa opzione negli Stati Uniti all’inizio dell’anno e, a partire dal prossimo, sarà disponibile in tutto il mondo per i viaggi nazionali e internazionali.

Assistenza clienti potenziata dall’IA

L’assistente basato sull’IA è stato migliorato, con risposte più efficaci e un supporto in più luoghi per

ospiti e host.

● Un maggior numero di lingue e paesi: l’assistente sarà disponibile in inglese, spagnolo e francese, per gli utenti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

● Risposte più personalizzate: l’assistente può riconoscere l’ospite la sua prenotazione o il suo annuncio e fornire riscontri più rapidi e mirati.

● Azioni integrate nella chat: l’assistente permetterà di eseguire azioni direttamente nella

chat, con schede interattive per attività comuni come cancellare una prenotazione o

modificare date.

Aggiornamenti per gli host

Airbnb ha introdotto funzionalità molto richieste per offrire agli host più flessibilità e informazioni.

● Termini di cancellazione dinamici: per impostare termini di cancellazione diversi per date specifiche, ad esempio durante le festività o nei periodi di bassa stagione. A partire da oggi, Airbnb inizierà a introdurre i termini di cancellazione dinamici per un numero limitato di host.

● Consigli sul prezzo migliorati: per visualizzare i suggerimenti sui prezzi fino a un anno in

anticipo e applicarli tutti con un solo tocco.

● Scrivania dei guadagni aggiornata: a partire dal prossimo anno, sarà possibile consultare le tendenze dei guadagni anno su anno e confrontare le prestazioni stagionali in una scheda totalmente inedita.