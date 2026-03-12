Pasqua, oltre 10 mln di italiani in viaggio: cresce il turismo in famiglia

Durante le festività pasquali del 2026 saranno circa 10,8 milioni gli italiani in viaggio.

Secondo una ricerca condotta da YouGov per Airbnb, che oltre la metà dei soggiorni prenotati riguarda gruppi, mentre più del 30% delle ricerche è effettuato da famiglie. La durata media dei soggiorni è di quattro notti, segno che la ricorrenza si sta trasformando in un vero break di primavera. Tra le motivazioni principali emerge il desiderio di trascorrere tempo di qualità con i propri cari, indicato da quasi il 70% degli italiani; oltre il 40% degli intervistati non ha fatto vacanze in famiglia dallo scorso Natale.

Nonostante la crescente propensione al viaggio, la tradizione della tavola pasquale resta centrale: il 64% degli italiani considera il pranzo conviviale uno dei momenti più importanti della festività. Allo stesso tempo, quasi il 40% si dice disposto a sperimentare piatti tipici di altre regioni, trasformando il viaggio in un’esperienza anche gastronomica.

Tra le mete più ricercate su Airbnb per la primavera figurano località diffuse lungo tutta la penisola, spesso borghi e centri meno affollati. Al Nord emergono destinazioni alpine come Valtournenche, oltre a piccoli centri dell’entroterra come Villa del Conte e Siziano. Nel Centro Italia attirano visitatori borghi ricchi di storia come Assisi e Massa e Cozzile, mentre al Sud e nelle isole si distinguono località come San Vito Lo Capo e La Maddalena, che iniziano ad attirare turisti già in primavera, anticipando la stagione estiva.