Turismo consapevole: ora i viaggi si pianificano con il Feng Shui

17 Aprile 2026, 11:20

Il viaggio diventa sempre più personalizzato e orientato al benessere. In questo scenario si inserisce la nuova proposta delle tre agenzie milanesi del Gruppo L’Astrolabio – Cinque Giornate, Superviaggi e L’Astrolabio – che da marzo 2026 introducono la consulenza Feng Shui nella pianificazione dei viaggi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Luca Maria Lavezzi, ingegnere e architetto, tra i principali esperti italiani di Feng Shui e Ba Zi e unico consulente italiano membro della International Feng Shui Association. L’obiettivo è offrire ai clienti un supporto aggiuntivo nella scelta delle mete e dei periodi di partenza, tenendo conto non solo delle preferenze personali ma anche dei cicli energetici e delle caratteristiche delle destinazioni.

Secondo questo approccio, sempre più diffuso anche in Occidente, il viaggio può essere pianificato in modo più consapevole analizzando il rapporto tra persona, spazio e tempo. Il Feng Shui studia l’energia degli ambienti e delle direzioni, mentre il Ba Zi – conosciuto anche come ‘I Quattro Pilastri del Destino’ – permette di individuare i momenti più favorevoli per intraprendere spostamenti o cambiamenti.

La proposta arriva in un momento in cui l’outbound degli italiani continua a crescere dopo la pandemia, ma con comportamenti più prudenti. Le tensioni geopolitiche e il clima internazionale spingono infatti i viaggiatori a informarsi maggiormente e a privilegiare esperienze mirate, evitando sprechi di tempo e risorse. Tra i trend emergono viaggi più brevi e una preferenza per destinazioni percepite come più sicure, in particolare in Europa e in Italia, ma anche in Paesi come Giappone, Australia, Nord America o alcune aree dell’Africa e del Sudamerica.

Secondo Lavezzi, il 2026 è caratterizzato dall’anno del Cavallo di Fuoco Yang, ciclo energetico che si presenta ogni 60 anni e che, nella tradizione dell’astrologia cinese, indica un periodo dinamico e ricco di cambiamenti. In questo contesto, comprendere direzioni e tempi favorevoli può aiutare a orientare meglio le scelte di viaggio.

Il Feng Shui può inoltre influenzare anche la selezione delle strutture ricettive, privilegiando spazi che favoriscano il riposo e l’equilibrio energetico: ad esempio camere con testata del letto su una parete piena, evitando specchi che riflettano il letto o allineamenti diretti tra porta, letto e finestra.

Tra le indicazioni energetiche per il 2026, le direzioni considerate più favorevoli risultano Sud-Est, Est e Nord del mondo, mentre maggiore cautela è consigliata verso Ovest e Nord-Ovest. Meno indicati, invece, gli spostamenti verso Sud e Sud-Ovest.

Con questa iniziativa il Gruppo L’Astrolabio rafforza la propria vocazione a un turismo sempre più tailor made, affiancando alla consulenza tradizionale nuovi strumenti per accompagnare il viaggiatore in scelte mirate e consapevoli. In un mercato in continua evoluzione, l’attenzione alla personalizzazione e al benessere complessivo dell’esperienza diventa così uno dei nuovi fronti dell’innovazione nel settore turistico.

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