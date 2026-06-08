Daria Biancardi, la voce soul palermitana ambasciatrice della gentilezza

“La gentilezza, verso me stessa e verso gli altri, è sempre stata il fondamento della mia vita”. Lo rivela ai microfoni di Travelnostop Daria Biancardi in occasione della ‘Giornata sulla Gentilezza’: un momento di riflessione e aggregazione tenutosi lo scorso venerdì 5 giugno al Teatro Politeama di Palermo, organizzato dai Lions di Palermo.

L’evento si è articolato in un simposio mattutino dedicato alle scuole e uno spettacolo serale di beneficenza. Il simposio ha offerto un approccio multidisciplinare al tema, grazie agli interventi di un gruppo di esperti provenienti da ambiti professionali e culturali molto diversi. Tra questi, appunto, Daria Biancardi, cantante palermitana dall’energia soul, gospel e blues, vincitrice del programma ‘All Together Now The Best 2020’ e ambasciatrice per il Movimento Italiano per la Gentilezza.

“È un grandissimo piacere avere l’opportunità di parlare con i ragazzi delle scuole di Palermo su un argomento così importante. La gentilezza troppo spesso viene confusa con la debolezza, qualcosa da demonizzare” spiega Biancardi. “Penso invece che un momento storico come questo non può prescindere da un approccio gentile, fondato sul rispetto per se stessi, per gli altri e per la vita. Se così fosse, potremmo vivere in un mondo migliore”, prosegue.

Forse anche per deformazione professionale, le abbiamo chiesto qual è il legame tra gentilezza e turismo. “Credo che il concetto di gentilezza – dice Biancardi – possa essere applicato a tutti gli aspetti della nostra vita, dal lavoro, alla famiglia, all’arte, passando quindi anche per il turismo. Per conoscere un popolo con una cultura, una religione e un modo di vivere a noi estranei, bisogna avere rispetto, e rispetto significa assumere un approccio gentile”.

Sul solco del Manifesto La Civiltà del Viaggio lanciato qualche mese fa, Travelnostop ha quindi deciso di adottare anche il tema della gentilezza e nei prossimi giorni proporrà diversi punti di vista: quelli di un filosofo, di un’attrice e di una scrittrice per scavare più a fondo nel valore dell’accoglienza come chiave per un turismo più umano, consapevole e rispettoso dei territori e delle comunità locali.

Sui nostri canali social la video intervista.