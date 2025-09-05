Falkensteiner Hotels & Residences lancia Bonus Prenotazioni Anticipate Inverno

Che si tratti di una fuga romantica tra le Alpi o di una settimana bianca in famiglia, Falkensteiner Hotels & Residences offre esperienze esclusive, facendo sentire ogni ospite a casa. Chi sta già sognando l’inverno può approfittare della promozione Bonus Prenotazioni Anticipate Inverno, valida per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre, e scegliere tra le destinazioni più affascinanti delle montagne italiane e austriache.

Ecco qualche idea:

Il Falkensteiner Hotel Kronplatz, situato nel cuore delle Dolomiti e a pochi passi dai 119 km di piste impeccabilmente preparate del Plan de Corones è un vero e proprio place to be per gli appassionati di sport invernali. Sempre in Alto Adige, il Falkensteiner Family Resort Lido è la scelta perfetta per le famiglie che desiderano vivere la magia della neve. Un paradiso accogliente dove adulti e bambini possono divertirsi con tante attività all’aria aperta – come slittino e ciaspolate – e partecipare a un ricco programma di intrattenimento pensato per ogni fascia di età.

Dal Bel Paese all’Austria – Nel cuore della regione di Nassfeld e posizionato direttamente alla stazione a valle del Millennium Express, si trova il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia; la soluzione ideale per chi cerca il giusto equilibrio tra sport e benessere. Dopo una giornata sugli sci, gli ospiti possono rigenerarsi nell’Acquapura Spa, con saune, trattamenti e il rilassante rituale Aufguss. Per una vacanza formato famiglia con sfondo le Alpi austriache, sempre nella regione di Nassfeld, il Falkensteiner Hotel Sonnenalpe offre accesso diretto alle piste e 400 mq di Falky Land, un’area giochi dedicata ai più piccoli, che spazia dalle pareti da arrampicata alla discoteca per bambini.

L’offerta, valida per prenotazioni entro il 30 settembre 2025, prevede un bonus fino al 25% sulla tariffa, e soggiorni tra la fine di novembre e la metà di aprile.

Qui per maggiori dettagli: https://www.falkensteiner.com/it/offerte/bonus-prenotazioni-invernali-anticipate